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03:50 (мск), источник: RIGMA.INFO

Duty Free может появиться в Хабаровске уже в августе

Пограничный пункт пропуска откроют на Заимке.

Источник: RIGMA.INFO

Участок пограничного пункта пропуска на территории туркомплекса «Заимка» под Хабаровском готовится принять посетителей в навигацию этого года. Сейчас идут последние согласования, а в эксплуатацию планируют его сдать в августе.

— В Благовещенске состоялось заседание рабочей группы, на котором присутствовали представители Росгранстроя и канцелярии по управлению пунктами пропусков провинции Хэйлунцзян. Стороны подтвердили свои намерения об открытии пункта пропуска на Заимке в навигацию 2017 года. Сейчас мы заканчиваем все работы по установке оборудования и его пусконаладке. В августе планируем сдать его в эксплуатацию. Сейчас идёт работа по согласованию с государственными контрольными органами. Для ввода в эксплуатацию Минтранс России должен издать приказ. Мы рассчитываем, что это произойдёт в августе, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов.

Расстояние от будущего пункта пропуска на Заимке до китайской стороны, а именно до площади Солнца, составляет 21 км. Графика движения судов пока нет, он должен появиться за месяц до открытия ПП — ориентировочно в конце июля. Как уже писало агентство, сам пункт находится в зоне речного вокзала на набережной Заимки.

Он будет включать в себя и зону беспошлинной торговли. Его проходимость ориентировочно оценивается до 1000 человек в сутки. Вблизи пункта пропуска достраивают причальные сооружения на отстой 4 судов. Напомним, решение открыть пункт пропуска на территории туркомплекса было принято в декабре прошлого года. Работа по развитию туристской отрасли в регионе осуществляется в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае». Общий объем финансирования до 2020 года составит 9,1 млрд рублей.

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