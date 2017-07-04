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04:13 (мск), источник: RIGMA.INFO

АО «Хорское» может уйти с молотка за 190 млн рублей

КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» намерен продать известное предприятие уже этим летом.

Источник: Reuters

27 июля этого года в 10:00 часов по-хабаровскому времени на электронной торговой площадке на продажу будет выставлено известное в Хабаровском крае предприятие, сообщает СИ Rigma.info.

Начальная стоимость объекта 190 млн руб. На продажу выставлены 3 866 110 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Хорское», являющихся государственной собственностью Хабаровского края.

У акционерного общества 93 объекта недвижимости, в том числе: 13 ед земельных участков, 80 ед зданий и сооружений, в том числе 2 жилых помещения и 1 жилой дом.

АО «Хорское» расположено в селе Дрофа района имени Лазо. Основные виды деятельности — производство и сбыт высококачественной сельскохозяйственной продукции, разведение племенного крупного рогатого скота, реализация продукции через собственную торговую сеть и на рынке.

— На наш взгляд и по мнению оценщиков, стартовая стоимость адекватная, говорит председатель фонда Алексей Тюркин.

Торги являются открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене имущества.

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