АО «Хорское» может уйти с молотка за 190 млн рублей
КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» намерен продать известное предприятие уже этим летом.
КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» намерен продать известное предприятие уже этим летом.
27 июля этого года в 10:00 часов
Начальная стоимость объекта 190 млн руб. На продажу выставлены 3 866 110 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Хорское», являющихся государственной собственностью Хабаровского края.
У акционерного общества 93 объекта недвижимости, в том числе: 13 ед земельных участков, 80 ед зданий и сооружений, в том числе 2 жилых помещения и 1 жилой дом.
АО «Хорское» расположено в селе Дрофа района имени Лазо. Основные виды деятельности — производство и сбыт высококачественной сельскохозяйственной продукции, разведение племенного крупного рогатого скота, реализация продукции через собственную торговую сеть и на рынке.
— На наш взгляд и по мнению оценщиков, стартовая стоимость адекватная, говорит председатель фонда Алексей Тюркин.
Торги являются открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене имущества.