АО «Хорское» может уйти с молотка за 190 млн рублей

27 июля этого года в 10:00 часов по-хабаровскому времени на электронной торговой площадке на продажу будет выставлено известное в Хабаровском крае предприятие, сообщает СИ Rigma.info.



Начальная стоимость объекта 190 млн руб. На продажу выставлены 3 866 110 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Хорское», являющихся государственной собственностью Хабаровского края.



У акционерного общества 93 объекта недвижимости, в том числе: 13 ед земельных участков, 80 ед зданий и сооружений, в том числе 2 жилых помещения и 1 жилой дом.



АО «Хорское» расположено в селе Дрофа района имени Лазо. Основные виды деятельности — производство и сбыт высококачественной сельскохозяйственной продукции, разведение племенного крупного рогатого скота, реализация продукции через собственную торговую сеть и на рынке.



— На наш взгляд и по мнению оценщиков, стартовая стоимость адекватная, говорит председатель фонда Алексей Тюркин.



Торги являются открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене имущества.