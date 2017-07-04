Шелехов затягивает с ремонтом дорог по федеральному проекту

Об этом 3 июля 2017 года во время поездки в Ангарск сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, который также напомнил, что в Иркутске программа реализуется в рабочем порядке, Ангарский городской округ выполняет ремонт дорог с опережением графика.

«В Шелехове еще не заключены все контракты, торги были перенесены по срокам. Правительство региона планирует разобраться в сложившейся ситуации, выявить причины. Мы обязаны выполнить программу», — подчеркнул зампред правительства.

Руслан Болотов также отметил, что принципиальным вопросом при реализации программы является качество оборудования, которое применяют подрядные организации при ремонте дорог. Оно должно соответствовать всем требованиям, которые предъявляет Росавтодор на федеральных трассах, а это достаточно жесткий регламент допуска техники. В частности, в Шелехове, как пояснил зампред правительства региона, был ряд замечаний к оборудованию. Подрядчик вынужден был поменять технику.