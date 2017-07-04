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06:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Цены на салаты завышали в столовой хабаровского техникума

Цены на блюда завышали в столовой автодорожного техникума Хабаровска.

Это было выявлено в ходе проверки, которую провела прокуратура Краснофлотского района города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«При изучении меню столовой техникума на реализуемую продукцию на 22 мая 2017 года, а также калькуляционных карточек на производимую продукцию и накладных на приобретаемое сырье, выявлено завышение розничных цен по 11 наименованиям блюд за счет применения завышенной предельной наценки при формировании стоимости блюд», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Так, наценка на гороховый суп составила 517%, на салат из морской капусты — 872%, на салат «Радуга» — 571%. При этом, согласно приказу, предельная максимальная наценка не должна была превышать 90%.

В отношении директора техникума возбудили дело об административном правонарушении. Также заведующую комплексом общественного питания привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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