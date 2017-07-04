Цены на салаты завышали в столовой хабаровского техникума
Цены на блюда завышали в столовой автодорожного техникума Хабаровска.
Цены на блюда завышали в столовой автодорожного техникума Хабаровска.
Это было выявлено в ходе проверки, которую провела прокуратура Краснофлотского района города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«При изучении меню столовой техникума на реализуемую продукцию на 22 мая 2017 года, а также калькуляционных карточек на производимую продукцию и накладных на приобретаемое сырье, выявлено завышение розничных цен по 11 наименованиям блюд за счет применения завышенной предельной наценки при формировании стоимости блюд», — говорится в сообщении
В отношении директора техникума возбудили дело об административном правонарушении. Также заведующую комплексом общественного питания привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.