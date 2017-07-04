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06:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На развитие Зеленогорска потратят более 18 млрд рублей

Из них 15 млрд рублей — средства инвесторов.

В развитие Зеленогорска вложат более 18 млрд рублей. Паспорт и план реализации проекта «Зеленогорск — территория промышленного роста и инновационной экономики» уже утвержден в правительстве Красноярского края.

Как рассказал глава города Павел Корчашкин, в Зеленогорске планируется создание региональной точки промышленного роста за счет развития ядерных и информационных технологий, химической промышленности и машиностроения. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 18 млрд рублей, из них 15 млрд — средства инвесторов. Реализацией проекта будут заниматься на протяжении 8 лет — с 2017 по 2025 годы.

В рамках проекта предусмотрено развитие действующих предприятий — электрохимического завода, Красноярской ГРЭС-2 и компании «Искра». Кроме того, планируется локализация новых производств, создание Центра сборки вычислительной техники и робототехники, улучшение условий для бизнеса, развитие кадрового потенциала и формирование современной городской среды.

В правительстве края добавили, что сейчас Зеленогорск имеет высокие энергетические мощности, готовые земельные участки и производственные площадки и инфраструктурой, а также высококвалифицированные трудовые ресурсы.

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