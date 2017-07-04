МС-21 из Иркутска станет отличной перспективой продвижения на мировой рынок — Рогозин

Самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, является отличной перспективой продвижения на мировой рынок. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о предпосылках экспортных заказов на воздушного судна и его модификациях. По его совам, самолет стал прорывом, очевидным не только соотечественникам, но западным конкурентам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«МС-21 — наилучшая демонстрация того, что нельзя дышать в затылок конкурентам, а необходимо работать на то, чтобы в технологическом прогрессе видеть реперные точки и по этим точкам выстраивать стратегию срезания углов. Мы создали самолет, который летает, который совсем недавно уже совершил испытательный полет, в том числе с убранным шасси. Это говорит о том, что самолет идет по графику как летных испытаний, так и готовности промышленности к налаживанию серийного производства. Оно будет осуществляться на Иркутском авиационном заводе. Самолет лучше своих ближайших конкурентов — это и Boeing-737 MAX, и Airbus A320 Neo», — отметил Дмитрий Рогозин.

Напомним, что опытный самолет МС-21−300 завершил первый этап заводских доводочных испытаний очередным полетом 23 июня. Сейчас параллельно начинается подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси.

МС-21−300 выполнял очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но уже с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний. Пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.