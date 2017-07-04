В Уфе часть домов в Затоне на весь день останется без света

Так, сегодня, с 9 утра до 5 вечера в Затоне без света останутся дома по следующим адресам: ул. Береговая, 40, 55, 57, 205, 135−155; ул. Челюскина, 2−10, 3−11; ул. Ахметова, 7−226, 49−193; ул. Волжская, 1−91, 2−60; ул. Б. Береговая, 2−12, 25−59, 101−109; ул. Донская, 4−38, 3−27; ул. Эпроновская, 1а, б, в, 2б, а, 1, 58б, 56а, 9−53, 2−4, 30−54; ул. Камышлинская, 8−70, 9−117; ул. Камская, 1−43, 2−36; ул. М. Береговая, 39−89, 57, 59, 66−90; ул. Ферганская 5−63, 6−8; ул. Серова, 1−7; ул. М. Ферганская, 2, 45−63.

Причиной отключения указывают ремонт ВЛ-6кВ Ф-37−5 уч. РС-316-РС-315-РП-252, для установки опоры и монтажа РС-496.