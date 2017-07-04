В выставке «ИННОПРОМ-2017» примет участие министр экономики Японии

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко примет участие в международной выставке «ИНОПРОМ-2017», которая будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Ожидается, что он выступит на главной стратегической сессии деловой программы в первый день работы выставки, а также в ряде других бизнес-сессий, рассказали «Уралинформбюро» в оргкомитете мероприятия.

Следует отметить, что Хиросигэ Сэко совмещает свою должность с постом министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Также он возглавляет японский Совет по совместной с Россией деятельности на Курилах, который был создан в феврале 2017 года. При этом до назначения министром экономики будущий гость Екатеринбурга занимал должность главы координационного комитета по развитию связей с РФ.