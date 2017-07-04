Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Дану Борисову лишили родительских прав
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
08:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В выставке «ИННОПРОМ-2017» примет участие министр экономики Японии

Специализирующийся на контактах с Россией.

Источник: УралИнформБюро

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко примет участие в международной выставке «ИНОПРОМ-2017», которая будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Ожидается, что он выступит на главной стратегической сессии деловой программы в первый день работы выставки, а также в ряде других бизнес-сессий, рассказали «Уралинформбюро» в оргкомитете мероприятия.

Следует отметить, что Хиросигэ Сэко совмещает свою должность с постом министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Также он возглавляет японский Совет по совместной с Россией деятельности на Курилах, который был создан в феврале 2017 года. При этом до назначения министром экономики будущий гость Екатеринбурга занимал должность главы координационного комитета по развитию связей с РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Икона итальянского кино Джина Лоллобриджида отмечает юбилей
Найден седьмой погибший в результате ЧП на челябинском озере
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь