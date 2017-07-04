Южный Урал — на 14-м месте по вводу жилья
Южный Урал занял четырнадцатое место в рейтинге регионов по объему ввода жилья за первое полугодие, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на портал Единого реестра застройщиков.
Южный Урал занял четырнадцатое место в рейтинге регионов по объему ввода жилья за первое полугодие, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на портал Единого реестра застройщиков.
Уточняется, что максимальные объемы жилья вводились в Московской области, Краснодарском крае и