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07:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 13 тысяч человек пожаловались на работу Нацбанка

Основными причинами обращений являются рефинансирование задолженностей и обслуживание банковских займов, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, в прошлом году госорганами было рассмотрено более 23 тыс обращений, половина из которых касается деятельности Национального банка.

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«На Нацбанк приходится 56% обращений, на МНЭ — 19%, Минздрав — 11%, министерство финансов — 3%, МИР — 1% и оставшиеся 10% приходятся на местные исполнительные органы и другие центральные государственные органы. С учетом рассмотрения предмета жалоб можно определить следующее — основным предметом обращений является сфера финансовых услуг, где наибольшее количество обращений граждан касается рефинансирования задолженностей, в том числе по валютным займам, и обслуживание банковских займов. В здравоохранении основным предметом жалоб является качество и своевременность оказания медуслуг, в сфере ЖКХ — это повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий и общественно значимых рынков, а также качество услуг КСК и управляющих компаний. В розничной торговле — это невыдача контрольно-кассовых чеков, обвешивание, обсчет потребителей и отсутствие сертификатов качества», ― доложил министр.

Он добавил, что для совершенствования системы защиты прав потребителей было изменено законодательство.

«Были определены условия, которые теперь нельзя включать в договоры с потребителем, самые важные из них следующие: невозможность удерживания более 30% от стоимости услуги и товара в случае, если потребитель отказывается от их потребления. Это особо актуально в сфере перевозок и авиаперевозок. Запрет на увеличение в одностороннем порядке стоимости услуг или товара, запрет на установление освобождения от ответственности продавца в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей», ― добавил глава МНЭ.

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