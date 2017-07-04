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07:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Посевная кампания завершилась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае аграрии завершили сев кормовых и сельскохозяйственных культур на общей площади в 83 тысячи гектаров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этом году фермерам благоприятствует погода: дожди почти не прерывали работу в полях. Это позволило увеличить посевные площади по сравнению с прошлым годом более чем на четыре тысячи гектаров. В итоге аграрии получат дополнительный урожай сои и кормовых, под эти культуры отведено около 57 тысяч гектаров посевных площадей.

Без учета личных подсобных хозяйств жителей края, в весенних полевых работах участвовало свыше 160 хозяйств. Из них — 45 сельскохозяйственных организаций и 119 крестьянско-фермерских хозяйств. Некоторые из них уже приступили к уборке грубых кормов. Всего в крае сена и сенажа планируется заготовить 38 тысяч тонн, сочных кормов — 43 тысячи тонн.

Планируется, что уборочная кампания в Хабаровском крае начнется в конце июля. Тогда фермеры соберут первый урожай ранних зерновых. В это время на ярмарках выходного дня начнут продавать местные овощи.

«Уже сейчас в магазинах можно приобрести первый урожай огурцов и ранней капусты, после пойдут помидоры, баклажаны, перцы. К уборке свеклы, моркови и картофеля аграрии приступят в сентябре», — рассказал заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.

Напомним, из-за теплой весны к посевным работам приступили раньше обычного.

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