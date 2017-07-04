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08:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

С начала года в Новосибирской области сократили более 4 тысяч человек

Официальный уровень безработицы в регионе составляет 1%, уверены в Минтруда.

С начала года в Новосибирской области сократили более 4 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба Минтруда Новосибирской области.

Общее количество безработных в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 14,2 тысяч человек.

«В этом году за содействием в поиске работы обратились 56,5 тыс. человек.
4080 работников уволились из организаций области в связи с сокращением, что соответствует аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в пресс-службе министерства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 15,2%.

Источник: Вести - Новосибирск

«На 30 июня 2017 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляет 35,1 тыс. человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,3%», — подчеркнули в Минтруда.

По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в регионе составляет 5,7%.

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