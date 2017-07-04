С начала года в Новосибирской области сократили более 4 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба Минтруда Новосибирской области.

Общее количество безработных в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 14,2 тысяч человек.

«В этом году за содействием в поиске работы обратились 56,5 тыс. человек.

4080 работников уволились из организаций области в связи с сокращением, что соответствует аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в пресс-службе министерства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 15,2%.