С начала года в Новосибирской области сократили более 4 тысяч человек
Официальный уровень безработицы в регионе составляет 1%, уверены в Минтруда.
Официальный уровень безработицы в регионе составляет 1%, уверены в Минтруда.
С начала года в Новосибирской области сократили более 4 тысяч человек, об этом сообщает
Общее количество безработных в Новосибирской области, по данным ведомства, составляет 14,2 тысяч человек.
«В этом году за содействием в поиске работы обратились 56,5 тыс. человек.
4080 работников уволились из организаций области в связи с сокращением, что соответствует аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 15,2%.
«На 30 июня 2017 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляет 35,1 тыс. человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,3%», — подчеркнули в Минтруда.
По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в регионе составляет 5,7%.