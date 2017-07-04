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08:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на 5 июля

УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало 5 июля три отключения воды.

Источник: AP 2017

Как сообщили на предприятии, в Калининском районе, с 10 до 20 часов холодная будет отключена на ул. Первомайская, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2; ул. Интернациональная, 95/1.

В Орджоникидзевском районе в этот же день с 10 до 20 часов без холодной воды окажутся дома по следующим адресам:

  • ул. Комарова, 26, 32, 34;.
  • ул. Первомайская, 1, 1а, 5, 5б, 9;.
  • ул. Кольцевая, 29, 31, 33, 33а;.
  • ул. Западная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
  • В Кировском районе, с 10 до 22 часов горячая и холодная вода будет отключена по адресам:
  • ул. Авроры, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3;.
  • ул. С. Кувыкина, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5.

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