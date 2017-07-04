В Уфе опубликован график отключения воды на 5 июля

Как сообщили на предприятии, в Калининском районе, с 10 до 20 часов холодная будет отключена на ул. Первомайская, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2; ул. Интернациональная, 95/1.

В Орджоникидзевском районе в этот же день с 10 до 20 часов без холодной воды окажутся дома по следующим адресам: