В Уфе опубликован график отключения воды на 5 июля
УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало 5 июля три отключения воды.
УФА, 4 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало 5 июля три отключения воды.
Как сообщили на предприятии, в Калининском районе, с 10 до 20 часов холодная будет отключена на ул. Первомайская, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2; ул. Интернациональная, 95/1.
В Орджоникидзевском районе в этот же день с 10 до 20 часов без холодной воды окажутся дома по следующим адресам: