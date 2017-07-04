Из полутора тысяч ожидающих жильё молодых семей выплаты получат всего 50

54 хабаровские семьи до конца года получат поддержку муниципалитета на улучшение жилищных условий. Всего же на 2017 год в списке участников подпрограммы «Жилья для молодых семей до 2020 года» по Хабаровску стоит 1647 молодых семей.



Именно большая очередь отбивает желание у молодых семей принимать участие в городской программе «Жилье для молодых семей», отмечает и.о. начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Инна Хопта. Программа реализуется в городе с 2011 года. За несколько лет её работы размер выплаты вырос почти на 30%.



Средний размер финансовой помощи сейчас составляет около 1 млн рублей. Средства на выплату молодым семьям выделяют городской, краевой и федеральный бюджеты. Всего же с 2011 года социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 615 молодых семей на общую сумму свыше 580 млн рублей, в том числе бюджет Хабаровска выделил 97 млн рублей.



Сейчас в очереди на получение субсидии стоят 1647 молодых семей. Как сообщила Инна Хопта, до конца года только 54 хабаровские семьи получат свидетельства на социальные выплаты, из которых 39 семей являются многодетными. В среднем очередь продвигается на 30 — 50 семей в год. В этом году на реализацию программы выделено около 77 млн рублей (в том числе 28,8 млн рублей из федерального, 33,7 млн рублей из краевого и 14,6 млн рублей из местного бюджета). Для того, чтобы очередь шла быстрее, необходимо привлечь из городской казны 35 млн рублей.



«Чтобы ускорить очередь до 110 семей в год, нам необходимы дополнительные денежные средства в размере 35 млн рублей. А сейчас дотация из бюджета составляет только 15 млн в год. Увеличив бюджет, мы привлечем дополнительные средства из федеральной и краевой казны», — сообщила Инна Хопта.