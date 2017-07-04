Газета The New York Times написала об игорной зоне «Приморье»
Материал, вышедший под заголовком «Дальневосточный
Материал, вышедший под заголовком «Дальневосточный
Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.
Американский журналист газеты The New York Times Эндрю Хиггинс, побывавший в Приморье с рабочей командировкой, написал большой и неоднозначный текст об игорной зоне «Приморье», который вышел на сайте издания 1 июля под заголовком «Дальневосточный
Артем, Россия. «На восточном побережье России, где повсеместная коррупция и чиновничья нерадивость сдерживают динамичное экономическое развитие, хотя благодаря такому развитию остальная Азия становится все богаче, посреди темного леса стоит блестящий дворец. Это казино, ставшее неожиданной попыткой властей получить доступ к богатству соседнего Китая, Японии и Южной Кореи.
Сегодня, когда мало кто из китайских и прочих инвесторов желает делать ставку на Россию, этот лесной дворец, находящийся в шести с половиной тысячах километрах от Москвы, манит к себе состоятельных азиатов, которые не только не возражают против риска, но и с радостью идут на него. Эти люди готовы делать ставки на игровых столах для баккара и у колеса рулетки в открывшемся недавно дальневосточном казино, которое стало российским ответом
Tigre de Cristal — единственное казино в «интегрированной развлекательной зоне» Дальнего Востока. Власти в соседнем Владивостоке надеются, что всего там будет построено восемь мест для азартных игр, и это будет крупнейший в России игровой комплекс. Его строительство финансирует в основном гонконгская компания Summit Ascent и китайские фирмы, вкладывающие в комплекс наибольшую часть средств. В этой связи следует сказать, что президент Владимир Путин пытается превратить дальневосточный регион в образец «российского разворота на восток».
С тех пор, как Никита Хрущев сделал остановку на российском Дальнем Востоке после поездки в Калифорнию в 1959 году и объявил, что Владивосток превратился во «второй Сан-Франциско», огромные преимущества этого города, такие как прекрасная природа, местоположение в Азии и образованное население, постоянно порождают смелые мечты. А потом наступает горькое разочарование.
При Путине Москва вложила в этот регион миллиарды долларов, оплатив строительство огромных мостов, нового университетского городка и прочих объектов, строящихся по указанию государства. Но как говорит доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, «Россия поняла, что бесплатных китайских денег не будет».
А вот китайские любители азартных игр туда едут, хотя бы
Ли Юньхуэй (Li Yunhui) — 45-летний бизнесмен и любитель азартных игр из китайского города Муданьцзяна, находящегося в 250 километрах от Владивостока. Он говорит, что в российском казино нет таких удобств и сервиса, как в известных игорных центрах типа Макао, однако отмечает: «По крайней мере, оно близко. И воздух чистый».
По его словам, он регулярно бывает во Владивостоке с начала 1990-х годов, и не понимает, почему Россия так сильно отстает от Китая в экономическом отношении. «Она похожа на развивающуюся страну. Китай был таким несколько десятилетий тому назад», — говорит Ли. Он пытался создать во Владивостоке небольшую компанию, но отчаялся
Игорный центр сам по себе стал примером того, насколько медленно здесь делаются дела. Государственные руководители выдвинули идею о создании таких центров почти 10 лет назад. Они заручились поддержкой местного бизнесмена со связями Олега Дроздова, который пообещал построить отель и комплекс казино, где сегодня размещается Tigre de Cristal. Но после отставки опального губернатора Приморья Сергея Дарькина Дроздова в 2013 году арестовали, обвинив в коррупции.
Гонконгская компания Summit Ascent, владеющая сегодня 60% казино, получила в наследство от Дроздова бетонный корпус, и вложив вместе с другими инвесторами 200 миллионов долларов, завершила строительство, а в конце 2015 года открыла игорный комплекс. Эта компания, получившая в прошлом году скромную прибыль, планирует инвестировать еще 500 миллионов долларов в строительство второго шикарного отеля,
Строительство еще четырех казино, которое ведут другие компании, существенно отстает от графика. В лесу на территории зоны полно пустых участков, на которых очень мало признаков строительства. Российский суд недавно аннулировал проект строительства казино, разработанный одним российским застройщиком, потому что тот медлил с началом работ.
Директор Summit Ascent по корпоративному финансированию и стратегии из Гонконга Эрик Ландгеер (Eric Landheer) сказал, что его компания обладает «преимуществом первопроходца и монополией», однако не хочет надолго оставаться одна в лесу, потому что игроки предпочитают более оживленные места для азартных игр.
У игорного бизнеса в России долгая и непростая история, так как отношение к нему формирует православная церковь, которая против казино, называя их дьявольской затеей, а также произведения Федора Достоевского, который был игроманом и рассказал об искушениях и опасностях этого пагубного пристрастия в своем романе «Игрок».
Выступая за традиционные христианские ценности, Путин в 2009 году запретил казино и игровые автоматы, пожаловавшись на то, что слишком много россиян
Но когда деньги теряют китайцы и прочие иностранцы, в этом, видимо, нет никаких проблем. Из этих денег получают зарплаты около одной тысячи россиян, работающих в Tigre de Cristal, а также остро нуждающийся в финансах бюджет Приморского края со столицей во Владивостоке. Этот город погряз в коррупции и не может привлечь внешние инвестиции, за исключением государственных средств на инфраструктурные проекты. В советское время он был закрытым для иностранцев городом, а сейчас оттуда регулярно летают самолеты в Харбин, Пекин и прочие китайские города. Туда можно также добраться по автомобильной или железной дороге и морем.
Чтобы обдирать иностранцев и ограниченное количество россиян, Москва дала разрешение на создание четырех особых игорных зон. Самая западная находится в Калининградской области, куда едут любители азартных игр из Польши. Еще две находятся в курортном городе Сочи и в Алтайском крае в Сибири.
Россияне тоже могут играть в Tigre de Cristal по предъявлении паспорта и регистрации. Это не очень нравится русским священникам и тем, кто видит в казино слабую замену здоровому экономическому развитию.
«Все, кто читал Достоевского, знают о тех проблемах, которые несут с собой азартные игры, — жалуется ветеран журналистики из Владивостока Андрей Калачинский. — Распространение проституции тоже создает рабочие места, но какие?».
Другая проблема — транспортная инфраструктура. Зону казино с владивостокским аэропортом соединяет новое шоссе, но на конечном отрезке оно превращается в грунтовую дорогу. Извилистая дорога до находящегося в 55 километрах центра Владивостока настолько забита машинами, что путинский представитель на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил открыть паромное сообщение, чтобы сократить время поездки до казино.
Власти также не спешат вводить обещанный безвизовый режим для приезжих из Китая и некоторых других стран. Несмотря на эти проволочки, китайцы могут довольно легко получить визу, если запишутся на экскурсию. В прошлом году число побывавших во Владивостоке и Приморском крае гостей из Поднебесной выросло в два с лишним раза, составив около 300 тысяч человек.
Член оппозиции из владивостокской городской думы Юрий Кучин сказал, что местные чиновники обычно мешают, а не помогают зарубежным инвесторам, работая медленно и неохотно, если не видят финансовой выгоды для себя. Будучи резким критиком властей, Кучин, тем не менее, поддерживает проект строительства казино на иностранные деньги, видя в этом источник создания рабочих мест и хороший способ борьбы с незаконными игровыми притонами в крае, которые, по его словам, часто находятся под защитой коррумпированных чиновников.
Отвечающая сегодня за игорный проект «Корпорация развития Приморского края» отказалась ответить на вопрос о том, что делается для борьбы с незаконным игорным бизнесом, и как проект казино вписывается в общую стратегию развития региона.
Во Владивостоке немало проектов, которые закончились неудачей, включая два пятизвездных отеля Hyatt, которые должны были открыться пять лет назад, но до сих пор строятся. А вот казино Tigre de Cristal, строительство которого задержалось по целому ряду причин, в том числе,
Председатель правления Summit Ascent и сын магната игорного бизнеса из Макао Стэнли Хо (Stanley Ho) Лоуренс Хо (Lawrence Ho) в докладе для инвесторов признался в том, что этот год был «не без проблем». Однако он отметил: «В целом я с оптимизмом смотрю на потенциал наших инвестиций в эту жемчужину российского Дальнего Востока».
Самую большую прибыль казино приносят крупные китайские игроки, которых завлекают операторы игорного туризма, находящие клиентов, предоставляющие им кредиты, организующие поездки и управляющие игорными залами для особо важных гостей. За такие услуги казино платит операторам долю от того, что оно выиграет у своих клиентов. По словам Ландгеера, эта доля больше тех 40−50%, которую такие агенты получают в Макао.
Тем не менее, оператор игорного туризма из
Он жалуется на то, что в игорной зоне недостаточно проституток, в отличие от Макао, где их гораздо больше, и где они дешевле. По словам Ландгеера, его компания не занимается предоставлением проституток и хочет, чтобы любая незаконная деятельность была прекращена.
Вместе с тем, он отмечает, что во Владивостоке очень много «других поставщиков услуг», готовых удовлетворить все потребности и прихоти игроков.