Газета The New York Times написала об игорной зоне «Приморье»

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Владивосток, 4 июля, PrimaMedia. Американский журналист газеты The New York Times Эндрю Хиггинс, побывавший в Приморье с рабочей командировкой, написал большой и неоднозначный текст об игорной зоне «Приморье», который вышел на сайте издания 1 июля под заголовком «Дальневосточный Лас-Вегас для азиатских игроков». ИноСМИ.RU перевело материал, который ИА PrimaMedia публикует без изменений. Артем, Россия. «На восточном побережье России, где повсеместная коррупция и чиновничья нерадивость сдерживают динамичное экономическое развитие, хотя благодаря такому развитию остальная Азия становится все богаче, посреди темного леса стоит блестящий дворец. Это казино, ставшее неожиданной попыткой властей получить доступ к богатству соседнего Китая, Японии и Южной Кореи. Сегодня, когда мало кто из китайских и прочих инвесторов желает делать ставку на Россию, этот лесной дворец, находящийся в шести с половиной тысячах километрах от Москвы, манит к себе состоятельных азиатов, которые не только не возражают против риска, но и с радостью идут на него. Эти люди готовы делать ставки на игровых столах для баккара и у колеса рулетки в открывшемся недавно дальневосточном казино, которое стало российским ответом Лас-Вегасу. Tigre de Cristal — единственное казино в «интегрированной развлекательной зоне» Дальнего Востока. Власти в соседнем Владивостоке надеются, что всего там будет построено восемь мест для азартных игр, и это будет крупнейший в России игровой комплекс. Его строительство финансирует в основном гонконгская компания Summit Ascent и китайские фирмы, вкладывающие в комплекс наибольшую часть средств. В этой связи следует сказать, что президент Владимир Путин пытается превратить дальневосточный регион в образец «российского разворота на восток».

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С тех пор, как Никита Хрущев сделал остановку на российском Дальнем Востоке после поездки в Калифорнию в 1959 году и объявил, что Владивосток превратился во «второй Сан-Франциско», огромные преимущества этого города, такие как прекрасная природа, местоположение в Азии и образованное население, постоянно порождают смелые мечты. А потом наступает горькое разочарование. При Путине Москва вложила в этот регион миллиарды долларов, оплатив строительство огромных мостов, нового университетского городка и прочих объектов, строящихся по указанию государства. Но как говорит доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артем Лукин, «Россия поняла, что бесплатных китайских денег не будет». А вот китайские любители азартных игр туда едут, хотя бы из-за того, что в Китае они запрещены, если не считать находящееся на южном побережье недалеко от Гонконга Макао. А еще, потому что лесной комплекс к северо-востоку от Владивостока это единственное доступное казино для ста с лишним миллионов китайцев, живущих в сопредельных с Россией провинциях. Ли Юньхуэй (Li Yunhui) — 45-летний бизнесмен и любитель азартных игр из китайского города Муданьцзяна, находящегося в 250 километрах от Владивостока. Он говорит, что в российском казино нет таких удобств и сервиса, как в известных игорных центрах типа Макао, однако отмечает: «По крайней мере, оно близко. И воздух чистый». По его словам, он регулярно бывает во Владивостоке с начала 1990-х годов, и не понимает, почему Россия так сильно отстает от Китая в экономическом отношении. «Она похожа на развивающуюся страну. Китай был таким несколько десятилетий тому назад», — говорит Ли. Он пытался создать во Владивостоке небольшую компанию, но отчаялся из-за всей этой волокиты. «На то, что в Китае можно сделать за день, здесь уходят недели», — жалуется бизнесмен. Игорный центр сам по себе стал примером того, насколько медленно здесь делаются дела. Государственные руководители выдвинули идею о создании таких центров почти 10 лет назад. Они заручились поддержкой местного бизнесмена со связями Олега Дроздова, который пообещал построить отель и комплекс казино, где сегодня размещается Tigre de Cristal. Но после отставки опального губернатора Приморья Сергея Дарькина Дроздова в 2013 году арестовали, обвинив в коррупции. Гонконгская компания Summit Ascent, владеющая сегодня 60% казино, получила в наследство от Дроздова бетонный корпус, и вложив вместе с другими инвесторами 200 миллионов долларов, завершила строительство, а в конце 2015 года открыла игорный комплекс. Эта компания, получившая в прошлом году скромную прибыль, планирует инвестировать еще 500 миллионов долларов в строительство второго шикарного отеля, гольф-клуба, дополнительных залов для игры и прочих объектов в развлекательной зоне. Строительство еще четырех казино, которое ведут другие компании, существенно отстает от графика. В лесу на территории зоны полно пустых участков, на которых очень мало признаков строительства. Российский суд недавно аннулировал проект строительства казино, разработанный одним российским застройщиком, потому что тот медлил с началом работ. Директор Summit Ascent по корпоративному финансированию и стратегии из Гонконга Эрик Ландгеер (Eric Landheer) сказал, что его компания обладает «преимуществом первопроходца и монополией», однако не хочет надолго оставаться одна в лесу, потому что игроки предпочитают более оживленные места для азартных игр. У игорного бизнеса в России долгая и непростая история, так как отношение к нему формирует православная церковь, которая против казино, называя их дьявольской затеей, а также произведения Федора Достоевского, который был игроманом и рассказал об искушениях и опасностях этого пагубного пристрастия в своем романе «Игрок».

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