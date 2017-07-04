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08:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловская область просит взаймы рекордные 17 млрд рублей

Информация о кредитах размещена на сайте госзакупок.

Правительство Свердловской области намерено взять коммерческие кредиты на общую сумму 17 млрд рублей. На сайте госзакупок опубликован 21 запрос на кредитные линии от полумиллиарда до миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коммерческие кредиты берутся для частичного финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Свердловской области.

Так на сайте размещены восемь линий по одному миллиарду рублей стоимостью 289 971 758 рублей каждая, пять линий по одному миллиарду рублей стоимостью 375 085 479 рублей каждая, а также восемь кредитных линий по 500 млн рублей. Причём четыре из них по стоимости 144 985 879 рублей, а остальные четыре 187 542 739 рублей каждая. В общей сложности все кредиты обойдутся областной казне более чем в 5,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года правительство Свердловской области разместило на сайте госзакупок кредитные линии на заём четырёх миллиардов рублей. Да и все предыдущие кредиты были на таком же уровне. Так федеральный кредит в феврале 2017 года был на 3,9 млрд рублей, а осенью 2016 года был получен федеральный кредит и вовсе на 1,2 млрд рублей. Коммерческий кредит в октябре 2015 года был на 7,1 млрд рублей, а в сентябре того же года область кредитовалась на пять миллиардов рублей коммерческих займов.

Отметим, что государственный долг Свердловской области по данным за первый квартал 2017 года снизился 72,1 млрд рублей на 1 января до 67 млрд рублей на 1 апреля, при этом из них 42,7 млрд рублей — коммерческие кредиты.

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