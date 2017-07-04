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08:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области строят современную офтальмологическую клинику

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году в Омской области появится новая офтальмологическая клиника, которая будет оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием из Японии, Германии и США.

Клиника разместится на 3 900 квадратных метрах в 5-этажном здании, расположенном рядом с пересечением улиц 10 лет Октября и 6-ая Линия. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные и отделочные работы.

Инициатором проекта выступает ООО «Медицинский центр «Интервзгляд», который вложит в создание новой клиники 500 миллионов рублей. Проект сопровождает Агентство развития и инвестиций Омской области.

Специалисты уже оказали содействие инвестору — оформили права на земельный участок для строительства подводящего газопровода. Сейчас специалисты помогают подготовить документы по оформлению права на прилегающую территорию для парковки и благоустройства.

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