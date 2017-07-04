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08:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские банки перешли на новые номера счетов IBAN

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки с 4 июля перешли на новые номера счетов IBAN, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Беларусь перешла с 4 июля на использование международной структуры номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022. IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении.

С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания.

Денежные средства по международным банковским переводам, поступившие в пользу клиентов до 4 июля с датой валютирования после 4 июля, а также поступающие клиентам с 4 июля до 31 декабря включительно, с указанием в межбанковском платежном поручении номеров счетов бенефициаров, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров. Денежные средства, поступающие с 4 июля до 30 сентября включительно в пользу бенефициаров — физических лиц по спискам, в которых указаны номера счетов, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров — физических лиц.

Подробнее с порядком перехода на IBAN и BIC можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка.

На сайте Нацбанка введен в действие справочный интернет-ресурс «Калькулятор IBAN’Сервис позволяет в режиме online определить номер текущего (расчетного) банковского счета контрагента (юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса и адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в формате IBAN.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году при реализации плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежную систему Беларуси на 2014−2017 годы.

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