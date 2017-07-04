Хрущевки потеряли две недели

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В статье 14 закона о реновации говорится, что в проект программы могут быть включены только те дома, в которых голосование по этому вопросу было проведено до дня вступления в силу закона, то есть до 1 июля. Правительство Москвы 14 июня внесло поправки в свое постановление о реновации, которыми сдвинуло крайний срок голосования по вопросу о сносе и переселении дома с 15 июня на 15 июля 2017 года: речь шла о домах, которые могли принять решение о включении на общем собрании собственников (ОСС). При этом в постановлении оговаривалось, что голосование может быть проведено до 15 июля, но «не позднее дня вступления в силу закона» о реновации. На момент принятия постановления дата вступления в силу закона оставалась неизвестной, в этот день Госдума только утверждала поправки в третьем чтении. Исходя из этого, жильцы ряда домов запланировали ОСС на первую половину июля.



Но уже 28 июня Совет федерации утвердил закон, а 1 июля его подписал и президент. Согласно статье 15 закона, он вступает в силу со дня его официального опубликования (1 июля).

Таким образом, никакие голосования граждан после этой даты уже не будут иметь значения для включения дома в программу реновации: теперь для этого потребуются изменения в закон.



По данным мэрии и общественного штаба по контролю над реализацией программы, на середину июня вопрос о включении в программу ставился в 552 домах, не включенных в первоначальный список. Жители 40 из них проголосовали на ОСС против сноса. В конце июня городские власти заявляли о 460 домах из предварительного списка в 4,5 тыс., высказавшихся против участия в программе, и примерно 480 домах, в списке не фигурировавших, но заявивших о своем намерении туда войти. По данным «Ъ», практически в каждом из более 80 районов Москвы, подлежащих реновации, есть 10−15 домов, где назначены собрания на период со 2 по 10 июля. В том числе это дома, которые в МФЦ и «Активном гражданине» проголосовали против включения в программу, но ряд собственников квартир в них хотят изменить ситуацию (провести ОСС об исключении из программы можно вплоть до заключения первого договора об обмене жилья).



Юристы подтверждают, что ОСС для включения в программу теперь недостаточно. Собрание можно провести, но потом придется обратиться к московским властям с требованием внести поправки в федеральный закон о переносе даты окончания голосования.



«Вызывает удивление, что такому серьезному закону установили дату вступления в силу со дня официального опубликования, — говорит Константин Савин из адвокатской консультации «Павлова и партнеры».

Обычно по федеральным законам дают какой-то переходный период, чтобы как минимум дать людям возможность прочитать его и подготовиться. В данном случае было бы логично отсрочить вступление закона в силу хотя бы на два-три месяца, чтобы желающие могли провести ОСС Константин Савин Адвокатская консультация “Павлова и партнеры”

Однако ситуация может измениться. «Я думаю, что власти могут разрешить таким гражданам голосовать и таким домам участвовать в реновации, а в закон будут внесены изменения, — считает старший юрист юридической компании СТРИМ Мария Понаморева.— Это же не глобальные изменения, а формальные — по срокам». «Думаю, такие изменения в закон могут внести: это важно с политической точки зрения, чтобы не идти на конфликт с населением», — полагает Константин Савин.



Но если изменений не будет, жителям придется пройти долгий путь: обратиться к правительству Москвы с требованием о включении, а затем в суд общей юрисдикции.