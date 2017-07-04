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17:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хрущевки потеряли две недели

Федеральный закон о реновации фактически заблокировал включение в программу реновации домов, которые не вошли туда до его опубликования. Мэрия Москвы продлила голосование по вопросу о включении в программу до 15 июля через общедомовые собрания собственников. По информации «Ъ», в десятках домов по всему городу проведение общих собраний собственников жилья было назначено на первую половину июля, но по закону включиться в программу могут лишь те, кто успел проголосовать до его вступления в силу. Расширить список можно будет теперь только поправками к закону или через суд, считают опрошенные «Ъ» юристы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В статье 14 закона о реновации говорится, что в проект программы могут быть включены только те дома, в которых голосование по этому вопросу было проведено до дня вступления в силу закона, то есть до 1 июля. Правительство Москвы 14 июня внесло поправки в свое постановление о реновации, которыми сдвинуло крайний срок голосования по вопросу о сносе и переселении дома с 15 июня на 15 июля 2017 года: речь шла о домах, которые могли принять решение о включении на общем собрании собственников (ОСС). При этом в постановлении оговаривалось, что голосование может быть проведено до 15 июля, но «не позднее дня вступления в силу закона» о реновации. На момент принятия постановления дата вступления в силу закона оставалась неизвестной, в этот день Госдума только утверждала поправки в третьем чтении. Исходя из этого, жильцы ряда домов запланировали ОСС на первую половину июля.

Но уже 28 июня Совет федерации утвердил закон, а 1 июля его подписал и президент. Согласно статье 15 закона, он вступает в силу со дня его официального опубликования (1 июля).

Таким образом, никакие голосования граждан после этой даты уже не будут иметь значения для включения дома в программу реновации: теперь для этого потребуются изменения в закон.

По данным мэрии и общественного штаба по контролю над реализацией программы, на середину июня вопрос о включении в программу ставился в 552 домах, не включенных в первоначальный список. Жители 40 из них проголосовали на ОСС против сноса. В конце июня городские власти заявляли о 460 домах из предварительного списка в 4,5 тыс., высказавшихся против участия в программе, и примерно 480 домах, в списке не фигурировавших, но заявивших о своем намерении туда войти.

По данным «Ъ», практически в каждом из более 80 районов Москвы, подлежащих реновации, есть 10−15 домов, где назначены собрания на период со 2 по 10 июля. В том числе это дома, которые в МФЦ и «Активном гражданине» проголосовали против включения в программу, но ряд собственников квартир в них хотят изменить ситуацию (провести ОСС об исключении из программы можно вплоть до заключения первого договора об обмене жилья).

Юристы подтверждают, что ОСС для включения в программу теперь недостаточно. Собрание можно провести, но потом придется обратиться к московским властям с требованием внести поправки в федеральный закон о переносе даты окончания голосования.

«Вызывает удивление, что такому серьезному закону установили дату вступления в силу со дня официального опубликования, — говорит Константин Савин из адвокатской консультации «Павлова и партнеры».

Обычно по федеральным законам дают какой-то переходный период, чтобы как минимум дать людям возможность прочитать его и подготовиться. В данном случае было бы логично отсрочить вступление закона в силу хотя бы на два-три месяца, чтобы желающие могли провести ОСС
Константин Савин
Адвокатская консультация “Павлова и партнеры”

Однако ситуация может измениться. «Я думаю, что власти могут разрешить таким гражданам голосовать и таким домам участвовать в реновации, а в закон будут внесены изменения, — считает старший юрист юридической компании СТРИМ Мария Понаморева.— Это же не глобальные изменения, а формальные — по срокам». «Думаю, такие изменения в закон могут внести: это важно с политической точки зрения, чтобы не идти на конфликт с населением», — полагает Константин Савин.

Но если изменений не будет, жителям придется пройти долгий путь: обратиться к правительству Москвы с требованием о включении, а затем в суд общей юрисдикции.

«На момент принятия решения о проведении ОСС дата окончания голосования была 15 июля, собрание было запланировано, уведомления о нем разосланы, а день вступления в силу закона нельзя было предугадать», — объясняет господин Савин. Если в общих судах выиграть не удастся, то следующим шагом, по мнению юристов, может стать обращение в Конституционный суд за признанием неконституционными норм о вступлении в силу закона о реновации.

В столичном стройкомплексе оперативный комментарий «Ъ» не предоставили. Председатель общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов подчеркнул в беседе с «Ъ», что решение о продлении срока проведения общих собраний собственников до 15 июля было принято с оговоркой: «не позднее дня вступления в силу закона о реновации». Если жильцы дома, которые хотят войти в программу, успели сдать протоколы ОСС до 1 июля, у них есть шанс.

После 1 июля в соответствии с нормами федерального закона все ОСС, решающие вопросы вхождения в программу, силы иметь не будут. «Принятие закона — процедура непредсказуемая, было неизвестно, сколько продержит законопроект Государственная дума, сколько Совет федерации, как скоро подпишет президент, как быстро его опубликуют», — сказал господин Козлов. Также в штабе напомнили, что те дома, жильцы которых проголосовали за, но в какой-то момент передумали, могут в любой момент выйти из программы по итогам ОСС: для собраний с такой повесткой срок не ограничен.

Анна Занина, Юлия Ахмедова, Иван Тяжлов.

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