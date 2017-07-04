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08:50 (мск), источник: Новости Перми

На ремонт Западного и Южного обходов выделено почти 94 млн рублей

В Перми был объявлен аукцион по поиску подрядчика на выполнение ремонтных работ на обходах.

Источник: РИА "Новости"

Согласно аукционной документации, победитель должен будет отремонтировать на Южном обходе прямое направление и съезды на развязках, а на Западном обходе провести работы на развязке с Леонова. Все работы подрядчик должен завершить до 29 декабря 2017 года. Начальная стоимость контракта составляет 93,9 млн рублей.

Отметим, победителя аукциона выберут 27 июля этого года.

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