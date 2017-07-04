«Пермгорэлектротранс» выплатит штраф за неисполнение предписания УФАС

В марте 2017 года Пермское УФАС установило факт нарушения законодательства о контрактной системе в действиях МУП «Пермгорэлектротранс», выступившим заказчиком в электронном аукционе на предоставление права использования программного обеспечения для валидаторов. С жалобой на ограничение количества участников в электронном аукционе обратилась компания ООО «КМП-Проект».



В результате проверки факт нарушения подтвердился. Согласно одному из разделов аукционной документации предметом контракта была поставка валидаторов для автоматизированной системы учета пассажиропотока. При описании объекта закупки в документации все технические параметры указывали только на один продукт конкретного производителя, что противоречит п. 1 ч.1 ст. 33 Закона о закупках. В ходе рассмотрения дела заказчик также не предоставил объективные документальные подтверждения того, что указанным требованиям соответствуют товары, как минимум двух производителей.



21 марта Пермское УФАС выдало предписание МУП «Пермгорэлектротранс» об устранении нарушения. Не согласившись с указанными решением, МУП «Пермгорэлектротранс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Еще до вынесения решения в определении суда указывалось на недопустимость заключения контракта на время рассмотрения дела, однако МУП «Пермгорэлектротранс» нарушил предписание и заключил контракт с единственным поставщиком. В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского УФАС, оставив в силе решение антимонопольного ведомства.



За ограничение конкуренции на торгах антимонопольное ведомство привлекло должностное лицо заказчика к штрафу в размере 30 тыс. рублей, за неисполнение предписания административная ответственность в размере 50 тыс. рублей также предусмотрена в отношении всех членов аукционной комиссии.