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11:13 (мск), источник: РБК

WSJ узнала о недовольстве ExxonMobil и Chevron санкциями против Москвы

Лоббисты крупнейших нефтяных компаний США работают в конгрессе против принятия нового закона о расширении антироссийских санкций. По их мнению, этот закон ухудшит положение американских компаний в мире и предоставит преимущество конкурентам.

Источник: Reuters

Крупнейшие американские нефтяные компании, включая ExxonMobil и Chevron, выступили против нового законопроекта о расширении санкций в отношении России, сообщает газета The Wall Street Journal. Их лоббисты в конгрессе пытаются затруднить прохождение этого закона.

Нефтяное лобби, пишет издание, поддержало в этом вопросе позицию президента США Дональда Трампа, который выразил озабоченность перспективой утверждения на законодательном уровне и расширения санкций.

Тревогу лоббистов Exxon и других игроков нефтяной отрасли вызвали некоторые положения законопроекта, который сенат принял двухпартийным большинством. В частности, их не устраивают некоторые меры, запрещающие налаживать по всему миру партнерские отношения с российскими гражданами или компаниями, находящимися под санкциями. В подготовленном для конгресса обзоре они предложили внести в законопроект целый ряд исключений из санкционных мер.

Кроме того, нефтяные компании опасаются, что после принятия законопроекта они будут обязаны раскрывать чувствительную информацию, которая относится к области коммерческой тайны.

Представитель Exxon Алан Джефферс заявил изданию, что у компании нет позиции по санкциям, однако предупредил законодателей, что новый закон может «подорвать позиции компаний США» и предоставить конкурентное преимущество аналогичным компаниям из других стран. Представитель Chevron отказался от комментариев.

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Лоббистские усилия Exxon и других крупных нефтяных компаний отражают их стремление сохранить возможность деловых связей с Россией, даже если официальные отношения Белого дома с Кремлем опустятся до новых минимумов, делает вывод газета. Законопроект направлен против любых бизнес-проектов американских компаний в мире, если в них участвуют российские партнеры. По словам собеседников издания, знакомых с вопросом, такие перспективы вызвали озабоченность не только у нефтяников, но и у банковских и промышленных компаний. General Electric также внимательно следит за прохождением этого законопроекта, поскольку он может ухудшить положение американских компании по сравнению с их конкурентами в мире, рассказал один из источников издания.

«Он [закон] имеет далеко идущие последствия для разных компаний и отраслей», — заявил Джек Джерард, исполнительный директор Американского института нефти.

Это может нанести ущерб интересам США и предоставить преимущество России.
Джек Джерард
Исполнительный директор Американского института нефти

Сенат одобрил законопроект, закрепляющий на законодательном уровне и расширяющий санкции против России, в среду, 14 июня. За проголосовали 97 сенаторов, против — только двое. Раздел об антироссийских санкциях был добавлен в законопроект о санкциях против Ирана соответствующей поправкой.

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Однако пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что законопроект был принят в сенате с процедурными нарушениями. По его словам, сенаторы нарушили установленную процедуру принятия, а значит «фактически законопроекта нет».

Источник газеты Washington Post рассказал, что администрация Трампа была недовольна внесенным в законопроект положением о том, что президент не сможет отменить санкции против Москвы и Тегерана без согласия законодателей. Собеседник газеты указал, что претензии Трампа относятся именно к разделению полномочий, а не к конкретному вопросу взаимоотношений с Россией. В Белом доме считают, что документ необходимо вернуть в сенат для пересмотра.

С критикой законопроекта выступал и государственный секретарь Рекс Тиллерсон при общении с членами палаты представителей. По его мнению, администрация должна гибко реагировать на вопрос, когда нужно повысить градус отношений с другими странами, а когда двигаться к их нормализации.

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