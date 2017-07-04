WSJ узнала о недовольстве ExxonMobil и Chevron санкциями против Москвы

Источник: Reuters

Крупнейшие американские нефтяные компании, включая ExxonMobil и Chevron, выступили против нового законопроекта о расширении санкций в отношении России, сообщает газета The Wall Street Journal. Их лоббисты в конгрессе пытаются затруднить прохождение этого закона. Нефтяное лобби, пишет издание, поддержало в этом вопросе позицию президента США Дональда Трампа, который выразил озабоченность перспективой утверждения на законодательном уровне и расширения санкций. Тревогу лоббистов Exxon и других игроков нефтяной отрасли вызвали некоторые положения законопроекта, который сенат принял двухпартийным большинством. В частности, их не устраивают некоторые меры, запрещающие налаживать по всему миру партнерские отношения с российскими гражданами или компаниями, находящимися под санкциями. В подготовленном для конгресса обзоре они предложили внести в законопроект целый ряд исключений из санкционных мер.

Кроме того, нефтяные компании опасаются, что после принятия законопроекта они будут обязаны раскрывать чувствительную информацию, которая относится к области коммерческой тайны.

Представитель Exxon Алан Джефферс заявил изданию, что у компании нет позиции по санкциям, однако предупредил законодателей, что новый закон может «подорвать позиции компаний США» и предоставить конкурентное преимущество аналогичным компаниям из других стран. Представитель Chevron отказался от комментариев.

Читайте также Перезагрузка оттока

Лоббистские усилия Exxon и других крупных нефтяных компаний отражают их стремление сохранить возможность деловых связей с Россией, даже если официальные отношения Белого дома с Кремлем опустятся до новых минимумов, делает вывод газета. Законопроект направлен против любых бизнес-проектов американских компаний в мире, если в них участвуют российские партнеры. По словам собеседников издания, знакомых с вопросом, такие перспективы вызвали озабоченность не только у нефтяников, но и у банковских и промышленных компаний. General Electric также внимательно следит за прохождением этого законопроекта, поскольку он может ухудшить положение американских компании по сравнению с их конкурентами в мире, рассказал один из источников издания.



«Он [закон] имеет далеко идущие последствия для разных компаний и отраслей», — заявил Джек Джерард, исполнительный директор Американского института нефти.

Это может нанести ущерб интересам США и предоставить преимущество России. Джек Джерард Исполнительный директор Американского института нефти

Сенат одобрил законопроект, закрепляющий на законодательном уровне и расширяющий санкции против России, в среду, 14 июня. За проголосовали 97 сенаторов, против — только двое. Раздел об антироссийских санкциях был добавлен в законопроект о санкциях против Ирана соответствующей поправкой.

Читайте также США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ