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09:58 (мск), источник: Pro Город Самара

Центробанк выпустит 24 тысячи серебряных монет с Самарой в честь ЧМ-2018

Номинал памятных монет составит 3 рубля.

Во вторник, 4 июля, Центробанк выпустит в обращение памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте регулятора. В частности, это будут серебряные монеты номиналом 3 рубля с изображением достопримечательностей четырех городов, в которых пройдут игры мундиаля: Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

Так, на самарской монете будут изображены картуша с ракетой-носителем «Союз» и надписью «Самара». Они расположатся на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир. Помимо этого, на монете будет выполненная в цвете траектория полета стилизованного мяча, а также фигура футболиста. По окружности монеты будет идти надпись — «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ». Тираж монет составит 24 тысячи штук.

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