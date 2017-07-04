Центробанк выпустит 24 тысячи серебряных монет с Самарой в честь ЧМ-2018
Номинал памятных монет составит 3 рубля.
Номинал памятных монет составит 3 рубля.
Во вторник, 4 июля, Центробанк выпустит в обращение памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте регулятора. В частности, это будут серебряные монеты номиналом 3 рубля с изображением достопримечательностей четырех городов, в которых пройдут игры мундиаля: Волгограда, Нижнего Новгорода,
Так, на самарской монете будут изображены картуша с