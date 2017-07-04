В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов

В этом году флот Приморья пополнился 16-ю судами, из них — шесть среднетоннажных и 10 маломерных. Кроме того, рыбодобывающие компании Приморского края направили заявки на строительство еще 40 судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

На сегодняшний день рыбопромысловый добывающий флот Приморья насчитывает 488 судов различного типа. В их числе 59 крупнотоннажных судов, 169 среднетоннажных, 97 малотоннажных и три танкера. А также 160 единиц маломерного флота, занятых в прибрежном рыболовстве и обслуживании плантаций марикультуры.

В этом году флот пополнился 16-ю судами, из них — шесть среднетоннажных и 10 маломерных, заявки на строительство еще 40 судов направили несколько рыбодобывающих компаний Приморья.

Напомним, с текущего года Правительство России изменило порядок выдачи квот на рыболовство. Так, заказав постройку судна на российских верфях и по российскому проекту, рыбаки получат право вылавливать дополнительный объем рыбы. Из 20% инвестиционных квот 15% будут привязаны к судам, остальные — распределены между инвесторами береговых предприятий.