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09:10 (мск), источник: ИА REGNUM

В отпуск к соседям: турпотоки «Хабаровский край — Китай» растут

Таможни Хабаровска и сопредельного Фуюаня оперативно решают возникающие вопросы, а власти регионов — соседей создают новые туробъекты.

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В период летних отпусков количество туристов, курсирующих между Хабаровском и соседним Китаем, возрастает, российские туристы опаздывают и задерживают теплоходы из Фуюаня, а на Хайнань скоро нужно будет брать с собой коньки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для обсуждения одной из главных проблем, возникших с ростом турпотоков из Хабаровска в китайский Фуюань и обратно — частых задержек рейсов туристических теплоходов, автобусов и паромов — в Хабаровск прибыли представители таможен китайских городов Жаохэ и Фуюань. Ситуацию обсудили с российскими коллегами — сотрудниками Хабаровской таможни.

Предполагается, что пункт пропуска «Заимка» сможет обеспечить пропускную способность до 1000 человек на начальном этапе, а в дальнейшем — до 2000 человек.

Российская и китайская стороны предпринимают значительные усилия для скорейшего открытия нового пункта пропуска через границу: развитие туризма важно для всех.

Едешь на Хайнань? Бери с собой коньки!

Традиционно и круглогодично ждут российских туристов на острове вечного лета — китайском Хайнане. Казалось бы, все сделано для того, чтобы отпуск на острове, где никогда не бывает ни зимы, ни весны, ни осени, стал незабываемым: туристов здесь катают на яхтах, предлагают сплавы по рекам в джунглях, показывают буддистские храмы, этнодеревни коренных обитателей Хайнаня Ли и Мяо, угощают кокосами и тропическими фруктами и вообще — развлекают, что называется, на полную катушку. Но совсем скоро российские туристы смогут отдохнуть от вечной хайнаньской жары и предаться одной из любимых русских забав — покататься на коньках.

Для этого власти главной туристической жемчужины острова — города Санья — уже приступили к строительству Ледового дворца, — сообщил русскоязычный портал провинции Хайнань «Хайнань Лайф».

8 июня состоялась закладка фундамента, а уже в октябре 2017 года власти планируют торжественное открытие. В Ледовом дворце самого жаркого острова Южно-Китайского моря можно будет не только покататься на коньках, но и посмотреть красочные ледовые шоу, на которые китайцы большие мастера.

Для увеличения туристических потоков из России власти провинции Хайнань делают очень много. В частности, завтра, 5 июля, в Москве, в гостинице «Рэдиссон Ройал» состоится масштабная презентация туристических направлений Хайнаня.

Как сообщало ИА REGNUM, россияне вновь завоевали первенство среди иностранных туристов в Санья. По данным агентства Синьхуа на 31 декабря 2016 года, один только этот город принял 71 239 туристов из РФ. Россия много лет удерживала пальму первенства, как главный поставщик туристов на «Восточные Гаваи», остров вечного лета Хайнань. Однако затяжной кризис внес свои печальные коррективы. Если в 2011 году остров посетили 228 тыс россиян, то уже в 2012 начался спад туристического потока и на безмятежные пляжи Хайнаня приехали только 198 тыс туристов из России. Худшим стал 2015, когда на Восточные Гаваи приехало всего 40 тыс туристов из нашей страны. Однако, китайские эксперты провели тщательное исследование и пришли к выводу, что причина спада турпотока их России не столько в кризисе, сколько во временной отмене прямых рейсов из регионов РФ на Хайнань. В конце 2016 года, совместно с крупным российским туроператором — компанией Русь Тур — были организованы прямые чартерные рейсы сразу из нескольких регионов России — Москвы, Хабаровска, Иркутска. Затем последовали Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. С этого времени турпоток увеличился и продолжает расти день ото дня.

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