Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Депутат Рады: команда бывшего премьера готова к захвату власти
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

С июля коммунальные платежи вырастут в Прикамье в среднем на 150 рублей

С 1 июля на территории Пермского края изменились тарифы на коммунальные услуги для населения.

Источник: РИА "Новости"

В региональной службе по тарифам (РСТ) сообщили, что при расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и ряд других показателей. Рекомендованный размер увеличения для региона — 6,5%, но в Прикамье изменились подходы к формированию тарифов.

Правительство Пермского края будет сдерживать их рост и запросы естественных монополий, отметили в РСТ. Индексация пройдет по минимальной ставке и суммарно не превысит 4%. В среднем, индексация коммунальных услуг для одной семьи составит порядка 150 руб.

РСТ и сотрудники краевой прокуратуры проводит проверку исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, результаты которой будут учтены при тарифном регулировании на 2018 год. При выявлении фактов неисполнения инвестпрограмм расходы на реализацию будут исключены из структуры тарифов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Жерар Депардье судится в России
Лето намыло убытки
Как Жерар Депардье судится в России
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь