С июля коммунальные платежи вырастут в Прикамье в среднем на 150 рублей

В региональной службе по тарифам (РСТ) сообщили, что при расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и ряд других показателей. Рекомендованный размер увеличения для региона — 6,5%, но в Прикамье изменились подходы к формированию тарифов.

Правительство Пермского края будет сдерживать их рост и запросы естественных монополий, отметили в РСТ. Индексация пройдет по минимальной ставке и суммарно не превысит 4%. В среднем, индексация коммунальных услуг для одной семьи составит порядка 150 руб.



РСТ и сотрудники краевой прокуратуры проводит проверку исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, результаты которой будут учтены при тарифном регулировании на 2018 год. При выявлении фактов неисполнения инвестпрограмм расходы на реализацию будут исключены из структуры тарифов, сообщает пресс-служба краевого правительства.