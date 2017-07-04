С 1 июля в Уфе подорожала коммуналка: Как проверить суммы в платежках

Уже традиционно 1 июля во всей стране повысились тарифы на коммунальные услуги. Причем в каждом регионе подорожание разное: где-то 4%, а где-то 8. В Башкирии коммуналка в среднем подорожала на 5,8%. Но в некоторых городах и районах рост оказался гораздо серьезнее:

— В Октябрьском и Кумертау утверждено максимальное изменение на уровне 14%, в Бирске — на 14,9%, в Туймазинском районе — на 14,1%, в Янаульском — 12,8%, — уточнили в республиканском госкомитете по тарифам. — В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, в Белебеевском, Иглинском, Гафурийском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Нуримановском, Бурзянском, Уфимском районах плата за коммунальные услуги вырастет на 12,8%. В остальных — на 8,3%.

Чиновники объяснили, что максимальные индексы — мера вынужденная. Иначе говорят старые трубы никогда не залатать. Денег на это взять негде, только с потребителей.

Республиканский госкомитет по тарифам опубликовал постановление о повышении коммунальных услуг еще в декабре прошлого года — мол, предвкушайте, считайте. Однако рядовой уфимец в расчетах, как говорится, без бутылки не разберется.

Мы решили разобрать новые тарифы детально и вычислить на примере, насколько увеличится сумма в платежках. Для расчета возьмем обычную двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, которая построена до 1999 года (общедомовой счетчик на отопление не установлен). Площадь — 45 «квадратов».

ХОЛОДНАЯ ВОДА.

Поставщик живительной влаги в башкирской столице, «Уфаводоканал», повысил цену за кубометр холодной воды на 7%. В минувшем полугодии тариф был равен 22,21 рубля, с 1 июля в квитанции будет указана другая сумма — 23,77 руб. за куб.

Было: 22,21 руб./ куб. *10 кубов (столько показал счетчик) = 222,10 руб.

Стало: 23,77 руб./ куб. *10 кубов = 237,7 руб.

Итог: дороже на 15,6 руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Эта услуга в платежках подорожает больше остальных — на 16%.

За канализацию уфимцы до 1 июля платили 20,47 руб. за куб. Теперь за это придется платить уже 23,82 руб.

Было: 20,47 руб./куб. * 19 кубов (затраты холодной и горячей воды по счетчику) = 388,93 руб.

Стало: 23,82 руб./куб. * 19 кубов = 452,58 руб.

Итог: дороже на 63,65 руб.

ГОРЯЧАЯ ВОДА.

— В этой строке чаще всего возникают сложности, так как горячее водоснабжение делится на два компонента: холодную воду и энергию, которую затратили на подогрев одного куба до 60 градусов (измеряется в гигакалориях, — Ред.), — объясняет юрист по коммунальным услугам Вадим Беляков. — Поэтому точное удорожание в процентах вычислить сложно.

Однако ясно, что тариф на холодную воду повысится на 7%, а отопление — на 4%.

Было: 141,44 руб. (22,21 руб. за куб холодной воды + 119,23 за гигакалорию)*9 кубов (по счетчику) = 1272,96 руб.

Стало: 157,68 руб. (23,77+133,91) * 9 кубов = 1419,12 руб.

Итог: дороже на 146,16 руб.

ОТОПЛЕНИЕ.

БашРТС согласно постановлению увеличил стоимость 1 гигакалории с 1902,23 руб. до 1978,32 руб. Рост — 4%.

«Уфимские инженерные сети» повысили цены на свои услуги еще больше — на 7,2%: с 1845,28 руб. за Гкал до 1978,32 руб.

Было: 37,4739 (норматив 0, 02 Гкал/кВ.м. *тариф 1845,28 руб. \ Гкал) *45 кв. м. = 1686,32 руб.

Внимание! Норматив в разных домах отличается. Свой вы можете узнать в управляющей компании.

Стало: 38,9688 руб./кв.м. * 45 кв. м = 1753,59 руб.

Итог: дороже на 67,27 руб.

ГАЗ.

Поставщик голубого топлива «Газпром межрегионгаз Уфа» увеличил цену за кубометр с 6,5 до 6,75 руб. То есть подорожание составило 3,8%.

Было: 6,5 руб. *20 кубов (показания счетчика) = 130 руб.

Стало: 6,75 руб. *20 кубов (показания счетчика) = 135 руб.

Итог: дороже на 5 руб.

СВЕТ.

Компания «Башэнергосбыт», судя по опубликованному постановлению, увеличила одноставочный тариф на электричество с 2,74 руб. за кВт в час до 2,87 руб. Услуга подорожала на 4,7%.

Было: 2,74 руб. за кВт в час *200 кВт = 548 руб.

Стало: 2,87 руб. за кВт в час *200 кВт = 574 руб.

Итог: дороже на 26 руб.

ИТОГО.

Получилось, что за коммунальные услуги после 1 июля мы будем платить 4572 руб. (и это без учета содержания, капитального ремонта, ОДН и допуслуг типа домофона). До повышения коммуналка обходилась жильцам этой квартиры в 4248,32 руб. Рост — 7,6%.

КОМУ СКИДКУ?

Кто имеет право на субсидии на оплату коммуналки:

— многодетные и неполные семьи;.

— малообеспеченные;.

— одиноко проживающие пенсионеры;.

— ветераны Великой Отечественной войны или приравненные к ним жители Башкирии.

Эти категории населения имеют право платить за коммунальные услуги с «дисконтом» от 18 до 30%. Уточнить и рассчитать субсидии помогут социальные работники или сотрудники министерства труда и социальной защиты населения.

Куда обратиться.

Адреса многофункциональных центров в Уфе:

ул. Новомостовая, 8;.

ул. Баязита Бикбая, 44;.

ул. 50 лет СССР, 30/5;.

ул. Георгия Мушникова, 17;.

ул. Дагестанская, 2;.

ул. Интернациональная, 113;.

ул. Максима Рыльского, 2/1;.

ул. Менделеева, 205 а;.

ул. Менделеева, 137, корп. 4;.

ул. Минигали Губайдуллина, 6;.