Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Путин готовит ядерные бункеры на глубине 300 м под Москвой – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 июля в Уфе подорожала коммуналка: Как проверить суммы в платежках

Разбираем новые тарифы на конкретном примере.

Уже традиционно 1 июля во всей стране повысились тарифы на коммунальные услуги. Причем в каждом регионе подорожание разное: где-то 4%, а где-то 8. В Башкирии коммуналка в среднем подорожала на 5,8%. Но в некоторых городах и районах рост оказался гораздо серьезнее:

— В Октябрьском и Кумертау утверждено максимальное изменение на уровне 14%, в Бирске — на 14,9%, в Туймазинском районе — на 14,1%, в Янаульском — 12,8%, — уточнили в республиканском госкомитете по тарифам. — В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, в Белебеевском, Иглинском, Гафурийском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Нуримановском, Бурзянском, Уфимском районах плата за коммунальные услуги вырастет на 12,8%. В остальных — на 8,3%.

Чиновники объяснили, что максимальные индексы — мера вынужденная. Иначе говорят старые трубы никогда не залатать. Денег на это взять негде, только с потребителей.

Республиканский госкомитет по тарифам опубликовал постановление о повышении коммунальных услуг еще в декабре прошлого года — мол, предвкушайте, считайте. Однако рядовой уфимец в расчетах, как говорится, без бутылки не разберется.

Мы решили разобрать новые тарифы детально и вычислить на примере, насколько увеличится сумма в платежках. Для расчета возьмем обычную двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, которая построена до 1999 года (общедомовой счетчик на отопление не установлен). Площадь — 45 «квадратов».

ХОЛОДНАЯ ВОДА.

Поставщик живительной влаги в башкирской столице, «Уфаводоканал», повысил цену за кубометр холодной воды на 7%. В минувшем полугодии тариф был равен 22,21 рубля, с 1 июля в квитанции будет указана другая сумма — 23,77 руб. за куб.

Было: 22,21 руб./ куб. *10 кубов (столько показал счетчик) = 222,10 руб.

Стало: 23,77 руб./ куб. *10 кубов = 237,7 руб.

Итог: дороже на 15,6 руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Эта услуга в платежках подорожает больше остальных — на 16%.

За канализацию уфимцы до 1 июля платили 20,47 руб. за куб. Теперь за это придется платить уже 23,82 руб.

Было: 20,47 руб./куб. * 19 кубов (затраты холодной и горячей воды по счетчику) = 388,93 руб.

Стало: 23,82 руб./куб. * 19 кубов = 452,58 руб.

Итог: дороже на 63,65 руб.

ГОРЯЧАЯ ВОДА.

— В этой строке чаще всего возникают сложности, так как горячее водоснабжение делится на два компонента: холодную воду и энергию, которую затратили на подогрев одного куба до 60 градусов (измеряется в гигакалориях, — Ред.), — объясняет юрист по коммунальным услугам Вадим Беляков. — Поэтому точное удорожание в процентах вычислить сложно.

Однако ясно, что тариф на холодную воду повысится на 7%, а отопление — на 4%.

Было: 141,44 руб. (22,21 руб. за куб холодной воды + 119,23 за гигакалорию)*9 кубов (по счетчику) = 1272,96 руб.

Стало: 157,68 руб. (23,77+133,91) * 9 кубов = 1419,12 руб.

Итог: дороже на 146,16 руб.

ОТОПЛЕНИЕ.

БашРТС согласно постановлению увеличил стоимость 1 гигакалории с 1902,23 руб. до 1978,32 руб. Рост — 4%.

«Уфимские инженерные сети» повысили цены на свои услуги еще больше — на 7,2%: с 1845,28 руб. за Гкал до 1978,32 руб.

Было: 37,4739 (норматив 0, 02 Гкал/кВ.м. *тариф 1845,28 руб. \ Гкал) *45 кв. м. = 1686,32 руб.

Внимание! Норматив в разных домах отличается. Свой вы можете узнать в управляющей компании.

Стало: 38,9688 руб./кв.м. * 45 кв. м = 1753,59 руб.

Итог: дороже на 67,27 руб.

ГАЗ.

Поставщик голубого топлива «Газпром межрегионгаз Уфа» увеличил цену за кубометр с 6,5 до 6,75 руб. То есть подорожание составило 3,8%.

Было: 6,5 руб. *20 кубов (показания счетчика) = 130 руб.

Стало: 6,75 руб. *20 кубов (показания счетчика) = 135 руб.

Итог: дороже на 5 руб.

СВЕТ.

Компания «Башэнергосбыт», судя по опубликованному постановлению, увеличила одноставочный тариф на электричество с 2,74 руб. за кВт в час до 2,87 руб. Услуга подорожала на 4,7%.

Было: 2,74 руб. за кВт в час *200 кВт = 548 руб.

Стало: 2,87 руб. за кВт в час *200 кВт = 574 руб.

Итог: дороже на 26 руб.

ИТОГО.

Получилось, что за коммунальные услуги после 1 июля мы будем платить 4572 руб. (и это без учета содержания, капитального ремонта, ОДН и допуслуг типа домофона). До повышения коммуналка обходилась жильцам этой квартиры в 4248,32 руб. Рост — 7,6%.

КОМУ СКИДКУ?

Кто имеет право на субсидии на оплату коммуналки:

— многодетные и неполные семьи;.

— малообеспеченные;.

— одиноко проживающие пенсионеры;.

— ветераны Великой Отечественной войны или приравненные к ним жители Башкирии.

Эти категории населения имеют право платить за коммунальные услуги с «дисконтом» от 18 до 30%. Уточнить и рассчитать субсидии помогут социальные работники или сотрудники министерства труда и социальной защиты населения.

Куда обратиться.

Адреса многофункциональных центров в Уфе:

ул. Новомостовая, 8;.

ул. Баязита Бикбая, 44;.

ул. 50 лет СССР, 30/5;.

ул. Георгия Мушникова, 17;.

ул. Дагестанская, 2;.

ул. Интернациональная, 113;.

ул. Максима Рыльского, 2/1;.

ул. Менделеева, 205 а;.

ул. Менделеева, 137, корп. 4;.

ул. Минигали Губайдуллина, 6;.

Единый телефон для справок: 8 (347) 246−55−33.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Биткойн в России: Криптовалюты уже не убить
Подтяжка ягодиц изуродовала лицо самой молодой победительницы лотереи
Биткойн в России: Криптовалюты уже не убить
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь