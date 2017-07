Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилей

Сейчас в самом населенном городе США, по его словам, у более чем 100 зданий высота превышает 183 метра. Самое большое — 104-этажное здание One World Trade Center высотой 541 метр. Небоскреб возведен на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.

One World Trade Center | Источник:

One World Trade Center | Источник: Free-Photos/CC0

Первый небоскреб

Первым высотным зданием, соответствующим современным представлениям о небоскребах, стало 10-этажное здание Tribune 1, возведенное в 1874 году в так называемом «Газетном ряду» на Манхэттене — в одном квартале от Бродвея рядом с нью-йоркским муниципалитетом.

В здании, строительство которого обошлось в $400 тыс., размещалась типография газеты Tribune. Вскоре по соседству появились высотные здания, где обосновались редакции The New York Times, The Sun и других газет.

Издатели шли на немалые по тем временам расходы, связанные со строительством, по очевидной причине: все газетное производство — и редакторов, и печатные станки — можно было разместить под одной крышей.