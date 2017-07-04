Компания Henkel планирует расширение производства в Перми

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников посетил предприятие ООО «Хенкель Рус» в преддверии запуска нового проекта.



Производственный комплекс Henkel, расположенный на территории Пермского края, является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России. Объем производства пермского филиала ООО «Хенкель Рус» составляет более 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Средства для стирки, производимые на пермском предприятии, продаются на всей территории России и в странах СНГ.



Продукция производится на 70−80% из российского сырья, 10% из которого поставляется пермскими поставщиками. Объем налоговых поступлений компании в региональный бюджет в 2016 году составил свыше 330 млн рублей. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 3,2 миллиардов рублей за последние три года. За это время на предприятии запустили новую линию по производству жидких средств для стирки, открыли автоматизированный логистический комплекс, внедрили проект по повышению энергоэффективности производственного комплекса. Сейчас рассматривается проект по расширению производства жидких моющих средств.



«Пермский завод Хенкель — это большая производственная база. Компания рассматривает пермскую площадку как перспективную, производит новые виды продукции, закупает дополнительное оборудование. Более 300 рабочих мест, высокая заработная плата», — прокомментировал работу компании Максим Решетников.