В Башкирии снизился уровень безработицы

По состоянию на 27 июня уровень безработицы в Башкирии продолжает падать и составляет 1.10% — это на 0, 07% меньше, чем в январе текущего года. Всего в работе нуждаются 22 тысячи человек, а вакансий вдвое больше: 44 608. При этом свободных рабочих мест в начале года было значительно меньше — 32 358 — такие данные приводит минтруда.

Но не стоит забывать: не все безработные обращаются в центры занятости, поэтому реальный уровень безработицы будет выше. Тем не менее, как показывает мониторинг сайтов с банком вакансий, к лету 2017 года свободных рабочих мест действительно стало больше.