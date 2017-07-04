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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизился уровень безработицы

На одного человека, нуждающегося в работе, приходится две вакансии.

Источник: Reuters

По состоянию на 27 июня уровень безработицы в Башкирии продолжает падать и составляет 1.10% — это на 0, 07% меньше, чем в январе текущего года. Всего в работе нуждаются 22 тысячи человек, а вакансий вдвое больше: 44 608. При этом свободных рабочих мест в начале года было значительно меньше — 32 358 — такие данные приводит минтруда.

Но не стоит забывать: не все безработные обращаются в центры занятости, поэтому реальный уровень безработицы будет выше. Тем не менее, как показывает мониторинг сайтов с банком вакансий, к лету 2017 года свободных рабочих мест действительно стало больше.

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