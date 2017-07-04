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11:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Армения планирует открыть тематический парк на Кубани

КРАСНОДАР, 4 июля, ФедералПресс. № июля состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Варданом Тоганяном. На ней шла речь об развитии торгово-экономических отношений.

В этом году отмечается 25 лет установления официальных дипломатических отношений между Россией и Арменией, сообщает официальный сайт Краснодарского края.

«Внешнеторговый оборот с Арменией в 2016 году увеличился вдвое — почти до 68 млн долларов США. С каждым годом экономические связи расширяются, появляются новые рынки сбыта, и это направление необходимо только развивать», — подчеркнул Кондратьев.

Тоганян отметил, что именно в Краснодарском крае самая крупная армянская диаспора, и ее представители многое делают, чтобы между народами сохранялся мир. Это способствует и установлению взаимовыгодных экономических отношений. Новые возможности для сотрудничества могут быть открыты в сфере АПК.

«Армения заинтересована в приобретении качественной сельскохозяйственной техники. Именно такие машины производят сегодня в Краснодарском крае», — пояснил посол.

Во время встречи было рассказано о двух крупных проектах, реализовать которые Армения намеревается на территории Кубани. Один из них — это открытие торгового дома в виде тематического парка Армении. А второй — создание юношеского бизнес-инкубатора, по аналогии технопарка, уже работающего в Ереване. Кондратьев отметил, что предложения интересные и требуют тщательного рассмотрения.

«ФедералПресс» напоминает, что Иркутск и Витебск подписали соглашение о сотрудничестве.

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