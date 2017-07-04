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11:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Желающих застроить микрорайон «Солонцы-2» не нашлось

Новые аукционы были назначены на 3 июля 2017 года.

Источник: Reuters

Мэрия Красноярска признала несостоявшимися торги на застройку нового мкрн «Солонцы-2». Информация опубликована на сайте электронного аукциона.

Впервые 12 участков в новом районе, расположенном за железнодорожной веткой рядом с Северным шоссе, выставили на продажу летом прошлого года. Территория относится к зоне Ж4 и предназначены для строительства жилья.

Новые аукционы были назначены на 3 июля 2017 года. Чтобы найти инвесторов, стоимость лотов была снижена. Самый дешевый участок власти были готовы реализовать за 15 млн руб., самый дорогой — за 43,6 млн. Однако на торги вновь не поступило ни одной заявки.

Как отмечает портал «Сибдом», летом прошлого года, почти сразу после объявления торгов в Союзе строителей Красноярского края прошло совещание, участники которого обсуждали перспективы нового района. Представители строительных организаций тогда сошлись во мнении, что без возможности подключения к сетям эта земля вряд ли будет востребована. Купить участки и платить за них арендную плату строителям предлагается сейчас, а присоединить к коммуникациям построенные дома застройщики Солонцов-2, по условиям конкурса, смогут только через несколько лет. Так, подключение объектов к сетям теплоснабжения возможно к 2020 году.

Добавим, часть земли в «Солонцах-2» забронирована под гипермаркет IKEA. Также в микрорайоне ведется строительство комплекса социального жилья. Кроме того, мэрия уже зарезервировала несколько участков под строительство новой дороги.

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