Градсовету Екатеринбурга представят новый проект здания УФСБ в центре города

Новый проект здания опубликован на официальном сайте администрации города. Градсовет рассмотрит его уже 6 июля.

Напомним, прежний проект градсовет отправил на доработку. Члены совета тогда остались крайне недовольны цветовым решением здания, которое, по их мнению, «выпадает из общего контекста панорамы». Его даже назвали «кровавой башней». При этом члены градсовета в целом согласились с компоновкой здания, отчасти обусловленной техзаданием.

Судя по фото нового проекта, авторы к мнению членов градсовета прислушались. Комплекс новых зданий, как и ранее, предлагается сделать разной этажности. Самое высокое предлагается разместить «вглубине» — «утопив» во дворе. При этом, уменьшилась «ступенчатость» здания.

Что касается цветового решения, то согласно новому проекту, здание стало более нейтральным: предлагается выполнить его в спокойных цветах — белом и сером. Однозначно можно сказать, что в новом цветовом решении оно более органично вписалось в существующую постройку.