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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани приступили к ремонту улиц Зайцева и Кирпичникова

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт двух улиц, попавших в топ-10 самых разбитых дорог города. Это улицы Зайцева и Кирпичникова. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активисты ОНФ в Татарстане составили рейтинг «убитых» дорог, которые, по мнению граждан, требуют скорейшего ремонта.

Всего в ОНФ поступило 263 заявки на неудовлетворительное качество дорог, из которых 174 по Казани. Свои голоса за ремонт того или иного участка отдали более 12 тысяч татарстанцев. Топ-10 «убитых» казанских дорог возглавили улицы Кирпичникова, Кул Гали, Лево-Булачная, Ахтямова и Зайцева. Эти данные были направлены в мэрию, после чего дороги включили в план ремонта на текущий год.

«На данный момент идет активный ремонт по улицам Зайцева и Кирпичникова. Мы, в свою очередь, намерены проследить за ходом работ и качеством результата», — отметил координатор проекта ОНФ Рустем Гарафутдинов.

Всего в 2017 году планируется капитально отремонтировать 17 участков, отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог.

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