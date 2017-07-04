В Казани приступили к ремонту улиц Зайцева и Кирпичникова

В рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активисты ОНФ в Татарстане составили рейтинг «убитых» дорог, которые, по мнению граждан, требуют скорейшего ремонта.

Всего в ОНФ поступило 263 заявки на неудовлетворительное качество дорог, из которых 174 по Казани. Свои голоса за ремонт того или иного участка отдали более 12 тысяч татарстанцев. Топ-10 «убитых» казанских дорог возглавили улицы Кирпичникова, Кул Гали, Лево-Булачная, Ахтямова и Зайцева. Эти данные были направлены в мэрию, после чего дороги включили в план ремонта на текущий год.

«На данный момент идет активный ремонт по улицам Зайцева и Кирпичникова. Мы, в свою очередь, намерены проследить за ходом работ и качеством результата», — отметил координатор проекта ОНФ Рустем Гарафутдинов.

Всего в 2017 году планируется капитально отремонтировать 17 участков, отмеченных на интерактивной карте «убитых» дорог.