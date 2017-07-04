В Краснодаре ремонтируют 32 участка дорог

На аппаратном совещании директор департамента строительства Максим Карпенко доложил, что в настоящее время в рамках федеральной программы по ремонту дорог работы ведутся на 32 участках, и фактически из общего объема уже выполнено порядка 15%. Полностью завершить их планируется к концу октября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В конце июня Евгений Первышов побывал на ремонтируемых участках и поставил задачу наверстать отставание на некоторых из них, а также использовать для других работ слой асфальта, который снимают специальной техникой при фрезеровке на первом этапе ремонта дорожного полотна.