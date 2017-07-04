В Краснодаре ремонтируют 32 участка дорог
Мэр города Евгений Первышов поставил задачу наверстать отставание по ремонтным работам на некоторых участках.
Мэр города Евгений Первышов поставил задачу наверстать отставание по ремонтным работам на некоторых участках.
На аппаратном совещании директор департамента строительства Максим Карпенко доложил, что в настоящее время в рамках федеральной программы по ремонту дорог работы ведутся на 32 участках, и фактически из общего объема уже выполнено порядка 15%. Полностью завершить их планируется к концу октября текущего года, сообщает
В конце июня Евгений Первышов побывал на ремонтируемых участках и поставил задачу наверстать отставание на некоторых из них, а также использовать для других работ слой асфальта, который снимают специальной техникой при фрезеровке на первом этапе ремонта дорожного полотна.