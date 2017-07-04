Жители добились демонтажа торгового павильона в их дворе
Во дворе дом по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда будет демонтирован продовольственный павильон.
Во дворе дом по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда будет демонтирован продовольственный павильон.
Как выяснила районная прокуратура, павильон был возведен в нарушение существующего законодательства.
Прокурорская проверка проводилась по обращению жителей, возмущенных тем, что прямо у них под окнами расположилась торговая точка. При этом действующим законодательством на территории дворов жилых зданий установлен запрет на размещение любых предприятий торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
Как сообщила РИАЦ