Жители добились демонтажа торгового павильона в их дворе

Как выяснила районная прокуратура, павильон был возведен в нарушение существующего законодательства.

Прокурорская проверка проводилась по обращению жителей, возмущенных тем, что прямо у них под окнами расположилась торговая точка. При этом действующим законодательством на территории дворов жилых зданий установлен запрет на размещение любых предприятий торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме гостевых.