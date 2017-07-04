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10:44 (мск), источник: Интерфакс

Московский Межтопэнергобанк закрыл часть офисов

Остальные отделения испытывающего трудности банка работают только в консультационном режиме.

Источник: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Московский Межтопэнергобанк, приостановивший обслуживание клиентов и проведение операций из-за нехватки ликвидности, закрыл часть офисов, остальные подразделения банка работают в консультационном режиме, говорится в сообщении кредитной организации.

В функционирующих подразделениях клиенты банка могут получить информацию о состоянии счетов, операциях по счетам, выписки, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов.

Информация о порядке предъявления требований, порядке действий клиентов для получения средств, находящихся на счетах, вкладах и картах будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте банка.
Сотрудник Межтопэнергобанка
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О приостановке Межтопэнергобанком работы с клиентами стало известно в конце прошлой недели. Сотрудник одного из подразделений банка сообщил «Интерфаксу», что в кредитной организации отсутствуют наличные деньги. Он не назвал причины и срок действия ограничений, отметив, что «лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти».

Позднее приостановку операций банк объяснил нехваткой доступной ликвидности.

Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками.
Сотрудник Межтопэнергобанка

«Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП банком графика погашения предоставленных кредитов», — отмечалось в сообщении.

Банк ранее заверил, что все средства клиентов, несмотря на трудности с распоряжением ими, находятся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе и обязательных реестрах.

Межтопэнергобанк является участником системы страхования вкладов. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», объем средств физлиц на счетах в банке на 31 марта 2017 года составлял 26,9 млрд рублей.

Акционерами Межтопэнергобанка является ряд физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации. В частности, напрямую и через двух юрлиц 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову.

Межтопэнергобанк по итогам первого квартала 2017 года занял 93-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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