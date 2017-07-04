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10:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Муниципальные автобусы Нижнего Новгорода из-за проблем с поставками газомоторного топлива заправляются за наличный расчет

Муниципальные автобусы Нижнего Новгорода из-за проблем с поставками газомоторного топлива заправляются за наличный расчет на автозаправочных станциях города.

Как сообщил пресс-секретарь департамента транспорта и связи горадминистрации Нижнего Новгорода Сергей Кленов, действительно у МП «Нижегородпассажиравтотранс» возникли разногласия экономического плана с топливной компанией, выигравшей муниципальный контракт, которые, как уверяют в департаменте транспорта, будут решены в ближайшее время в рабочем режиме.

Сергей Кленов также подчеркнул, что подвижной состав НПАТов заправляется на автозаправках по более низкой цене.

Ранее сообщалось, что 3 июля более 70 автобусов не вышли в рейсы из-за окончания контракта на поставку газомоторного топлива.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда автобусы НПАТа не выходят в рейсы из-за проблем с заправкой топливом. В июле 2016 года и декабре 2015 года поставка топлива муниципальному общественному транспорту Нижнего Новгорода была прекращена из-за миллионных долгов МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Напомним, что в марте 2017 года расчетный счет МП «Нижегородпассажиравтотранс» был арестован за неуплату налогов.

Расчетный счет в банке арестован в связи с просроченной задолженностью в ПФР, добавил собеседник агентства.

Долг «Нижегородпассажиравтотранса» Пенсионному фонду РФ составляет почти 70 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородпассажиравтотранс» является «убыточным муниципальным предприятием.

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