Муниципальные автобусы Нижнего Новгорода из-за проблем с поставками газомоторного топлива заправляются за наличный расчет
Муниципальные автобусы Нижнего Новгорода
Муниципальные автобусы Нижнего Новгорода
Как сообщил
Сергей Кленов также подчеркнул, что подвижной состав НПАТов заправляется на автозаправках по более низкой цене.
Ранее сообщалось, что 3 июля более 70 автобусов не вышли в рейсы
Стоит отметить, что это не первый случай, когда автобусы НПАТа не выходят в рейсы
Напомним, что в марте 2017 года расчетный счет МП «Нижегородпассажиравтотранс» был арестован за неуплату налогов.
Расчетный счет в банке арестован в связи с просроченной задолженностью в ПФР, добавил собеседник агентства.
Долг «Нижегородпассажиравтотранса» Пенсионному фонду РФ составляет почти 70 млн. рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородпассажиравтотранс» является «убыточным муниципальным предприятием.