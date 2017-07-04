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11:02 (мск), источник: Newslab.ru

«Такого мы раньше не делали»: представитель президента оценил ремонт аэропорта в Норильске

Реконструкция норильского аэропорта «Алыкель» стала уникальным для России проектом, поскольку ведется без прерывания авиасообщения.

Источник: Reuters

Реконструкция норильского аэропорта «Алыкель» стала уникальным для России проектом, поскольку ведется без прерывания авиасообщения. Об этом на совещании в Норильске заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Таких проектов в стране мы никогда раньше не делали», — подчеркнул он. По его словам, одним из главных достижений стало то, что стоимость билетов для норильчан не выросла.

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что ремонт выполнен уже на половину, работы ведутся по графику. Он добавил, что особенностью проекта является то, что он осуществляется в тесном взаимодействии с правительством Красноярского края, мэрией Норильска и компанией «Норникель».

С сентября аэропорт начнет принимать все типы воздушных судов. Работы продолжатся летом следующего года — отремонтируют оставшуюся часть взлетно-посадочной полосы. Полеты будут выполняться на самолетах небольшой пассажировместимости, как сейчас. С осени обновленная полоса снимет все ограничения на воздушные суда.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных добавила, что реконструкция взлетно-посадочной полосы — это эффективный пример государственно-частного партнерства. Для решения любых вопросов, связанных с ремонтом, создан оперативный штаб.

Из федерального бюджета на реконструкцию предусмотрено 9 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010−2020 годы)». «Норникель» направит на эти цели более 3,5 млрд.

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