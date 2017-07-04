Волгоградских таксистов будут штрафовать за езду без «шашечек» и фонарей

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области опубликовал перечень нарушений, за которые в соответствии с законодательством предусмотрена административная ответственность.

Так, уточняется что такси «должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», «иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета». Также в числе нарушений указывается «невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности» и другие.

«За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.31.1. КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица», — отмечают в комитете транспорта.