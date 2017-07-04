Средний Урал готов к зиме на 44%

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По оперативным данным регионального МинЖКХ, к работе в зимних условиях подготовлено 34% многоквартирных домов (20,35 тыс.), 20% котельных (302) и 32% центральных теплопунктов (259).

Достаточно высокими темпами идет ремонт и модернизация сетевой инфраструктуры. В целом по области отремонтировано 37% сетей канализования (более 1,5 тыс. км), 34% тепловых сетей (порядка 2,4 тыс. км) и 31,5% водопроводов.

Самые высокие показатели подготовки к зиме, отмечают в министерстве, демонстрируют компании электросетевого комплекса. В нормативное состояние ими приведены 83% сетей и более 92% трансформаторных подстанций. В этот же период заменено более 2,2 тыс. км ветхой инфраструктуры (93,5% от задания).

Готовность газового хозяйства региона, сообщили в ведомстве, составляет 69%. Из 11,5 тыс. км газопроводов ремонтно-восстановительные работы проведены на 7,9 тыс. км сетей.

Продолжаются ремонтные мероприятия на объектах систем водоснабжения и водоотведения. К работе в зимних условиях полностью готовы 38 очистных сооружений (28%), 532 водозабора (32,4%) и 338 насосных станции (37%).

С существенным опережением графиков идет формирование запасов котельного топлива. К началу июля в муниципальные образования области завезено более 37 тыс. т угля (86,4% от задания) и 2,3 тыс. т мазута (84,4%). Запасы дров превысили 131% от задания.

Напомним, в общей сложности к отопительному сезону 2017−2018 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 69 млн квадратных метров жилья, 1 тыс. 563 котельные, свыше 7 тыс. км тепловых, 11,6 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей.