Начался ремонт очередного участка набережной Перми
В Перми начинается реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.
В Перми начинается реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы.
В этом году подрядчику предстоит заменить покрытие променада, установить новые уличные светильники, отремонтировать пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудовать восемь смотровых балконов, сообщает
На время проведения работ с 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с улицы Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.