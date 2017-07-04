Начался ремонт очередного участка набережной Перми

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы.



В этом году подрядчику предстоит заменить покрытие променада, установить новые уличные светильники, отремонтировать пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудовать восемь смотровых балконов, сообщает пресс-служба администрации Перми. Сейчас подрядчик приступил к установке ограждений, затем начнется демонтаж старого покрытия. Работы ведет ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, завершатся работы не позднее 30 ноября 2017 года.

На время проведения работ с 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с улицы Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.