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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Начался ремонт очередного участка набережной Перми

В Перми начинается реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы.

В этом году подрядчику предстоит заменить покрытие променада, установить новые уличные светильники, отремонтировать пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудовать восемь смотровых балконов, сообщает пресс-служба администрации Перми. Сейчас подрядчик приступил к установке ограждений, затем начнется демонтаж старого покрытия. Работы ведет ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, завершатся работы не позднее 30 ноября 2017 года.

На время проведения работ с 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с улицы Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.

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