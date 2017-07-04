Автомобилисты не смогли уехать с АЗС на улице Академической в Иркутске

Автомобилисты не смогли выехать с одной из АЗС на улице Академической в Иркутске сегодня, 4 июля. По предварительной информации, семь машин были заправлены бензином с водой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на профиль dtp_irk в Instagram.

Водители, заправившись на АЗС, не проехали и 10-ти метров, как их автомобили заглохли. Известно также, что все машины были заправлены разным бензином. Предполагается, что в топливе присутствовала вода.