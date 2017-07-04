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11:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Систему ГИС ЖКХ официально запустили в Хабаровском крае

С 1 июля жители региона могут создать на федеральном сайте личные кабинеты.

Источник: Reuters

Это позволит им управлять своим имуществом в режиме онлайн, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На сайте представлено свыше тысячи организаций сферы ЖКХ. Там есть разделы капитального ремонта, техническая и юридическая документация и другие необходимые собственникам сведения.

«Преимущества сайта очевидны — теперь гражданам не нужно ходить по организациям, стоять в очередях, чтобы решить какой-либо вопрос. Все — от запроса до жалобы — можно сделать в личном кабинете. В плане контроля портал предоставляет практически исчерпывающие возможности», — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. В скором времени на сайте появится еще один сервис: жители региона смогут оплатить там коммунальные услуги.

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