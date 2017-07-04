Систему ГИС ЖКХ официально запустили в Хабаровском крае

Это позволит им управлять своим имуществом в режиме онлайн, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На сайте представлено свыше тысячи организаций сферы ЖКХ. Там есть разделы капитального ремонта, техническая и юридическая документация и другие необходимые собственникам сведения.