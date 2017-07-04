Юрий Трутнев: С нерадивыми инвесторами игорной зоны в Приморье расстанемся по суду

Вице-премьер сообщил инвесторам, что на территории игорной зоны есть как минимум два места для дополнительных резидентов. «Одна территория нераспределенная, еще две будут изъяты. Мы знаем, что интерес к ним есть как уже среди существующих инвесторов, так и других инвесторов на территории РФ, — отметил Юрий Трутнев. — Мы хотим, чтобы это было еще одним местом, которое будет притягивать туристов с Азиатско-Тихоокеанского региона».

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал достаточно жесткую оценку сложившейся с игорной зоной в Приморье ситуации: игорная зона в крае развивается довольно медленно, она будет взята под федеральный патронаж, — таков основной вывод вице-премьера. «Недавно мы провели совещание, в ходе которого из четырех инвесторов по двум было принято решение подать иски о расторжении соглашений, потому что они ничего не делают», — подчеркнул полпред в ходе рабочей встречи Трутнева с международными инвесторами в Макао, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Здесь Юрий Трутнев участвовал в презентации проекта «Сухой бизнес-джет», который может быть предложен на рынках Азии в качестве своего рода «воздушного челнока» между игорными зонами.

«Эта встреча, с одной стороны, вызвана тем, что со стороны федерального центра на сегодняшний день есть недовольство развитием игорной зоны. Прозвучавшая критика в адрес нерадивых инвесторов на самом деле справедлива. Юрий Петрович Трутнев сообщил, что с таковыми отношения прекращены. В тоже время полпред показал вектор развития дальнейших взаимоотношений, чтобы новые инвесторы могли зайти в этот проект. Необходимо отметить, что на встрече собрались представители очень крупного бизнеса. И те вопросы, которые задавались Трутневу, и его ответы носили очень прикладной характер. Полпред показал фундаментальные знания предмета разговора. И очень важно, что на этом совещании присутствовал Александр Сергеевич Галушка, министр по развитию Дальнего Востока. Он полностью владеет материалом по всем позициям, был готов ответить на любые вопросы, которые задавали представители бизнеса. Разговор был максимально предметный и понятный для всех участников процесса. Уверен, этот позитивный визит позволит сформировать второй этап развития игорной развлекательной зоны. На новый уровень выходят взаимоотношение власти и бизнеса. Мы должны выстроить такие прозрачные отношения, которые будут понятны бизнесу. Потенциальные инвесторы признают, что те условия входа, которые созданы для Свободного порта Владивосток, действительно уникальны. Теперь необходимо создать такие же условия по сопровождению и развитию бизнеса».

«Я как депутат регионального парламента представляю именно ту территорию, где реализуется этот проект. Мы понимаем, насколько он важен для Приморского края. Игорная зона принесет колоссальный мультипликативный эффект, это повышение туристической привлекательности территории, увеличение налоговой базы, новые рабочие места, развитие инфраструктуры. На сегодняшний день уже можно привести несколько реальных цифр. В Приморье на 500 тысяч человек увеличился въездной туризм. В бюджет Артемовского городского округа дополнительно поступило около 150 миллионов рублей налогов. Созданы новые рабочие места с отличными условиями труда. Я благодарен компании “Мелко”, которая зашла в этот проект и сделала первый шаг. Практически все риски взяла на себя. Нужно признать, все остальные инвесторы выжидали, смотрели, как пойдут дела у “Мелко”. Они показали состоятельность этого проекта, перспективы развития, узкие места, на которые необходимо обратить внимание власти. Компания работает в открытом режиме. Более того, бизнес взял на себя серьезные социальные обязательства, ведут большие благотворительные проекты на территории округа».

Отметим, реализация проекта игорной зоны в Приморье разделена на три этапа до 2022 года. К тому времени курорт будет занимать в 263 гектара, общий объем инвестиций корпорации составит 79,5 млрд рублей. В рамках первой очереди открыто и действует казино, крупнейшее на сегодняшний день в России. Текущие результаты реализации проекта ИРК «Приморье» в цифрах: создано 1000 рабочих мест, налог на игорный бизнес составил 150,5 млн. руб., прочие налоги взносы от деятельности 494,8 млн. руб.

Второй этап реализации проекта запланировал до 2019 года. К этому времени будет введено еще пять объектов на территории курорта. Количество созданных рабочих мест должно достигнуть 8 тысяч, налоговые поступления в бюджет края — около миллиарда рублей. К 2022 году на курорте должно трудиться 20 тысяч человек, а сумма налоговых поступлений в бюджет должна составить 7,8 млрд рублей.