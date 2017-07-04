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10:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

250 бизнесменов из Китая едут на ИННОПРОМ

Для укрепления дружбы с Уралом.

Источник: УралИнформБюро

В VIII международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 примут участие деловые делегации китайских провинций Хэйлунцзян и Хэнань, а также города Харбина. Число участников превысит 250 человек — это представители 180 предприятий, специализирующихся на машиностроении, строительстве, биотехнологиях, электронной промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях, а также официальные лица.

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Как пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области, в программе нынешней выставки намечен Российско-Китайский промышленный и научно-технический бизнес-форум, который пройдет в формате В2 В при поддержке правительства Среднего Урала. Соорганизатором мероприятия выступит Уральская торгово-промышленная палата.

Визит масштабной китайской делегации станет продолжением договоренностей главы региона Евгения Куйвашева с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао и мэром Харбина Сун Сибинем об укреплении дружественных отношений.

«Интенсивные контакты на высшем уровне придают мощные импульсы развитию партнерства России и Китая, в том числе и на региональном уровне», — пояснил министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев.

За прошлый год Средний Урал принял более 20 официальных делегаций из Поднебесной. Крупнейшими мероприятиями стали третье Российско-Китайское ЭКСПО и биржа контактов между предприятиями Свердловской области и провинции Хэйлунцзян в ноябре. Результатом этой работы стал рост в 2016 году экспорта продукции машиностроения в Китай в 2,5 раза.

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