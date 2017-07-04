250 бизнесменов из Китая едут на ИННОПРОМ
Для укрепления дружбы с Уралом.
Для укрепления дружбы с Уралом.
В VIII международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 примут участие деловые делегации китайских провинций Хэйлунцзян и Хэнань, а также города Харбина. Число участников превысит 250 человек — это представители 180 предприятий, специализирующихся на машиностроении, строительстве, биотехнологиях, электронной промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях, а также официальные лица.
Как пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области, в программе нынешней выставки намечен
Визит масштабной китайской делегации станет продолжением договоренностей главы региона Евгения Куйвашева с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао и мэром Харбина Сун Сибинем об укреплении дружественных отношений.
«Интенсивные контакты на высшем уровне придают мощные импульсы развитию партнерства России и Китая, в том числе и на региональном уровне», — пояснил министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев.
За прошлый год Средний Урал принял более 20 официальных делегаций из Поднебесной. Крупнейшими мероприятиями стали третье