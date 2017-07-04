250 бизнесменов из Китая едут на ИННОПРОМ

В VIII международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 примут участие деловые делегации китайских провинций Хэйлунцзян и Хэнань, а также города Харбина. Число участников превысит 250 человек — это представители 180 предприятий, специализирующихся на машиностроении, строительстве, биотехнологиях, электронной промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях, а также официальные лица.

Как пояснили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области, в программе нынешней выставки намечен Российско-Китайский промышленный и научно-технический бизнес-форум, который пройдет в формате В2 В при поддержке правительства Среднего Урала. Соорганизатором мероприятия выступит Уральская торгово-промышленная палата.

Визит масштабной китайской делегации станет продолжением договоренностей главы региона Евгения Куйвашева с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао и мэром Харбина Сун Сибинем об укреплении дружественных отношений.

«Интенсивные контакты на высшем уровне придают мощные импульсы развитию партнерства России и Китая, в том числе и на региональном уровне», — пояснил министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев.