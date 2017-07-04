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10:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Без ягод, но с овощами: на Среднем Урале не ожидается проблем с урожаем из-за погоды

Неудавшееся лето на Среднем Урале не должно сказаться на урожае. Сегодня на пресс-конференции специалисты прокомментировали вероятность ущерба для культур из-за проливных дождей, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Reuters

По словам врио министра агропромышленного комплекса и продовольствия Сергея Шарапова, практически по всей области специалисты вышли на заготовку кормов для скота. Возможно, урожайность будет выше прошлогодней, однако прогнозы еще делать рано. Как уточнил Шарапов, перед аграриями стоят две главные задачи: во-первых, подготовить качественный корм для скота, во-вторых, обеспечить население овощами.

«Ситуация штатная. Нигде ЧП не было. Прогнозы сегодня давать рано», — добавил он.

Что касается частных садов и огородов, то, по словам врио министра АПК и продовольствия, сегодня на участках частников есть лишняя влага, «а завтра ее может и не быть. Рисков, что кто-то останется без определенных видов продукции, нет». Сергей Шарапов также уточнил, что если культуры находятся, например, в теплицах, то им ничего не угрожает, тепла для того, чтобы вырастить таким образом овощи, достаточно.

По словам начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмилы Саваринюк, ситуация с урожаем «не такая уж плохая». Она уточнила, что температура воздуха недостаточно высокая для теплолюбивых культур, например, для кукурузы или ягод. А что касается овощей, то для них условия достаточно благоприятные. Также в этом году можно ждать неплохой урожай зерновых — несколько выше среднего.

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