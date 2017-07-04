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11:10 (мск), источник: Actualitati.md

На границе Молдовы пресекли более 200 попыток перевоза запрещенного мяса

Только в июне на молдавско-украинской границе работники таможенной службы предотвратили 210 попыток ввоза в Молдову продукции из свиного мяса, запрещенных к провозу в страну.

Источник: Actualitati.md

Было изъято около 657 килограммов свежего и прошедшего обработку мяса.

Напомним, Молдова запретила ввоз мяса из Украины с октября 2016 года, чтобы предотвратить эпидемию вируса африканской чумы в стране.

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Африканская чума свиней особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются приконтакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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