На границе Молдовы пресекли более 200 попыток перевоза запрещенного мяса

Напомним, Молдова запретила ввоз мяса из Украины с октября 2016 года, чтобы предотвратить эпидемию вируса африканской чумы в стране.

Африканская чума свиней особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются приконтакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.