Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел историю нью-йоркского высотного строительства
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Белое платье без белья: Хадид приковала внимание в Венеции
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
11:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дорожники через суд требуют признать решения УФАС незаконными

Срываются сроки установки электроосвещения на трассе.

Краевое управление автодорог (КрУДор) обратилось в арбитражный суд с иском к УФАС по Красноярскому краю.

30 июня от учреждения поступило сразу два заявления о признании решения и предписания антимонополь­щиков незаконными. В документаци суда уточняется, что в декабре 2016 года на портале госзукупок были размещены аукционы на право установки электроосвещения на трассе на подъезде к аэропорту Емельяново.

В торгах трижды побеждало ООО «НБС-Сибирь», однако всякий раз УФАС на основании заявлений и жалоб других участников торгов отменяло итоги аукциона.

Отметим, работы по установки освещения должны были закончиться к 1 декабря 2017 года — к дате сдачи нового терминала аэропорта. Но из-за разбирательств между участниками аукциона, торговой площадкой и УФАС до сих пор даже не подписан контракт на их выполнение.

Начальная цена контракта составила 190,5 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Минусинске оштрафовали коммунальщиков на 100 тыс. рублей
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс» Среди главных достоинств турнира - взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь