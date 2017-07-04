Дорожники через суд требуют признать решения УФАС незаконными

Краевое управление автодорог (КрУДор) обратилось в арбитражный суд с иском к УФАС по Красноярскому краю.

30 июня от учреждения поступило сразу два заявления о признании решения и предписания антимонополь­щиков незаконными. В документаци суда уточняется, что в декабре 2016 года на портале госзукупок были размещены аукционы на право установки электроосвещения на трассе на подъезде к аэропорту Емельяново.

В торгах трижды побеждало ООО «НБС-Сибирь», однако всякий раз УФАС на основании заявлений и жалоб других участников торгов отменяло итоги аукциона.

Отметим, работы по установки освещения должны были закончиться к 1 декабря 2017 года — к дате сдачи нового терминала аэропорта. Но из-за разбирательств между участниками аукциона, торговой площадкой и УФАС до сих пор даже не подписан контракт на их выполнение.

Начальная цена контракта составила 190,5 млн руб.