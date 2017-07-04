Дорожники через суд требуют признать решения УФАС незаконными
Срываются сроки установки электроосвещения на трассе.
Срываются сроки установки электроосвещения на трассе.
Краевое управление автодорог (КрУДор) обратилось в арбитражный суд с иском к УФАС по Красноярскому краю.
30 июня от учреждения поступило сразу два заявления о признании решения и предписания антимонопольщиков незаконными. В документаци суда уточняется, что в декабре 2016 года на портале госзукупок были размещены аукционы на право установки электроосвещения на трассе на подъезде к аэропорту Емельяново.
В торгах трижды побеждало ООО «НБС-Сибирь», однако всякий раз УФАС на основании заявлений и жалоб других участников торгов отменяло итоги аукциона.
Отметим, работы по установки освещения должны были закончиться к 1 декабря 2017 года — к дате сдачи нового терминала аэропорта. Но
Начальная цена контракта составила 190,5 млн руб.