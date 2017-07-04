Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком
Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной.
Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной.
В администрации города Владивосток прокомментировали проблему, сложившуюся в отношениях ГИБДД и
Необходимо отметить, что ПТС (паспорт технического средства) на автобусы, как и на легковые авто, выдается Госавтоинспекцией. В документе указываются в том числе и номера агрегатов. Автобусы проходят регулярные техосмотры в ГАИ. Каким образом при проверке документов инспекторами ГИБДД выявляются непорядок с документами — один из самых интересных вопросов в данной ситуации, отмечают эксперты.
Вместе с тем, каждый водитель автобуса перед выходом на смену должен пройти медицинское освидетельствование, а автобус перед выходом на маршрут — проверку механика. Это отражается в путевом листе, который, согласно положениям заключенного с муниципалитетом договора, каждый шофер обязан иметь при себе. В случае, если инспекторы ГИБДД обнаруживают
Отметим, ежедневно для жителей приморской столицы работают 706 автобусов: это основной вид общественного транспорта во Владивостоке. Всего в городе есть 91 автобусный маршрут: 73 из них обслуживаются «частниками», а 18 — муниципальные. Об этом и многом другом в ходе традиционного отчета рассказал и.о. главы Владивостока Константин Межонов.